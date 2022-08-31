RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 233234235236

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
4
2- Погане. Некомпетентне.
10%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
3
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 21:58

root не видало кошти з банкомату, зажмакав кошти банкомат при видачі і чергуєш по колу ))
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 744
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 22:05

  melkh написав:root не видало кошти з банкомату, зажмакав кошти банкомат при видачі і чергуєш по колу ))


то по ходу вони не налаштували свого робота на тригерні слова? Для замовлення валюти так точно немає, тільки скажи слово ВАЛЮТА то робобаба починає мені нести про те що зараз неможна купити по замовленню...
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 940
З нами з: 04.03.15
Подякував: 194 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 23:09

  root написав:пару сторінок назад бачу зайшла мова про зняття готівковою валюти в касах банку. Так оце і мені прийшлося. Сьогодні касирша сказала нема, тільки замовляти. На гарячці сказали що можна без замовлення зняти 500 баксів і то якщо є в касі. Замовлення прийняли на 1 вересня.

Вас звільнили чи ПУМБа не хоче возити валюту в тил до орків?
klug
 
Повідомлень: 7336
З нами з: 18.08.14
Подякував: 312 раз.
Подякували: 1032 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 23:09

  Мизантрóп написав:
  _PORT_UA написав:Вітаю. Підкажіть будь ласка, для погашення заборгованості по Все можу вистачить переказу з карти на карту з Альфабанку? Чи краще все ж таки переказати СЕП платежем?

СЭП сразу,но р2р на ВСЕКАРТУ с которой уже на ВСЕМОЖУ внутрибанком ещё быстрее

Будет два счетчика.
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 434
З нами з: 31.07.19
Подякував: 289 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 23:24

klug це в Чернігові.
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 940
З нами з: 04.03.15
Подякував: 194 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 09:32

Кредитка ПУМБ

Можливо комусь стане в нагоді ситуація - на НП сплатив кредиткою за посилку і забув, потім через деякий час звернув увагу на те що до повного погашення потрібна більша сума ніж використав і ось чому:

"Стосовно Вашого звернення в чаті, щодо списаних коштів в розмірі 5,82 грн, повідомляю, що це було списанння нарахованих відсотків за користування готівкою в поточному періоді. 08.08.2022 о 17:25 год на суму 739.00 грн здійснювали оплату на новій пошті, ця операція рахується як переказ коштів за товар, та не входить в пільговий період. Оскільки пільговий період стосується карткових розрахунків у торговельно-сервісній мережі, на оплати послуг в ПУМБ online (поповнення мобільного, сплата комунальних платежів тощо) та не розповсюджується на зняття кредитних коштів готівкою в банкоматах і здійснення переказів з рахунку/картки."

Я один такий, який не знав про таке??
vadlme
 
Повідомлень: 38
З нами з: 20.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 09:36

  vadlme написав:Я один такий, який не знав про таке??


Це тема не про ПУМБу, але все вірно, де не де є такі операції замасковані а на справді все проходить як піртупір\з картки на картку. на ОЛХ якщо купувати то теж така біда...
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 940
З нами з: 04.03.15
Подякував: 194 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 10:57

  J написав:
  flysoulfly написав:
  барабашов написав:antey718 Дочка за кордоном, ей загрузить аналог Приват24 от ПУМБ? .
Есть ПУМБ24 для телефонов вообще?
та теперь уже токо для телефонов и есть тут :(
даже на планшет не станет
а как оно телефон от планшета отличает ?
я не айтишник... не знаю, как "замаскировать"
ОТЛИЧАЕТ :(
flysoulfly
 
Повідомлень: 912
З нами з: 13.01.09
Подякував: 391 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 233234235236
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (2358)
31.08.2022 11:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.