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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 сер, 2022 21:58
root не видало кошти з банкомату, зажмакав кошти банкомат при видачі і чергуєш по колу ))
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melkh
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Додано: Вів 30 сер, 2022 22:05
melkh написав:
root не видало кошти з банкомату, зажмакав кошти банкомат при видачі і чергуєш по колу ))
то по ходу вони не налаштували свого робота на тригерні слова? Для замовлення валюти так точно немає, тільки скажи слово ВАЛЮТА то робобаба починає мені нести про те що зараз неможна купити по замовленню...
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root
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Додано: Вів 30 сер, 2022 23:09
root написав:
пару сторінок назад бачу зайшла мова про зняття готівковою валюти в касах банку. Так оце і мені прийшлося. Сьогодні касирша сказала нема, тільки замовляти. На гарячці сказали що можна без замовлення зняти 500 баксів і то якщо є в касі. Замовлення прийняли на 1 вересня.
Вас звільнили чи ПУМБа не хоче возити валюту в тил до орків?
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klug
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Додано: Вів 30 сер, 2022 23:09
Мизантрóп написав: _PORT_UA написав:
Вітаю. Підкажіть будь ласка, для погашення заборгованості по Все можу вистачить переказу з карти на карту з Альфабанку? Чи краще все ж таки переказати СЕП платежем?
СЭП сразу,но р2р на ВСЕКАРТУ с которой уже на ВСЕМОЖУ внутрибанком ещё быстрее
Будет два счетчика.
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копейка
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Додано: Вів 30 сер, 2022 23:24
klug це в Чернігові.
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root
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Додано: Сер 31 сер, 2022 09:32
Можливо комусь стане в нагоді ситуація - на НП сплатив кредиткою за посилку і забув, потім через деякий час звернув увагу на те що до повного погашення потрібна більша сума ніж використав і ось чому:
"Стосовно Вашого звернення в чаті, щодо списаних коштів в розмірі 5,82 грн, повідомляю, що це було списанння нарахованих відсотків за користування готівкою в поточному періоді. 08.08.2022 о 17:25 год на суму 739.00 грн здійснювали оплату на новій пошті, ця операція рахується як переказ коштів за товар, та не входить в пільговий період. Оскільки пільговий період стосується карткових розрахунків у торговельно-сервісній мережі, на оплати послуг в ПУМБ online (поповнення мобільного, сплата комунальних платежів тощо) та не розповсюджується на зняття кредитних коштів готівкою в банкоматах і здійснення переказів з рахунку/картки."
Я один такий, який не знав про таке??
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vadlme
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Додано: Сер 31 сер, 2022 09:36
vadlme написав:
Я один такий, який не знав про таке??
Це тема не про ПУМБу, але все вірно, де не де є такі операції замасковані а на справді все проходить як піртупір\з картки на картку. на ОЛХ якщо купувати то теж така біда...
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root
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Додано: Сер 31 сер, 2022 10:57
J написав: flysoulfly написав: барабашов написав:antey718
Дочка за кордоном, ей загрузить аналог Приват24 от ПУМБ? .
Есть ПУМБ24 для телефонов вообще?
та теперь уже токо для телефонов и есть тут
даже на планшет не станет
а как оно телефон от планшета отличает ?
я не айтишник... не знаю, как "замаскировать"
ОТЛИЧАЕТ
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flysoulfly
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Додано: Сер 31 сер, 2022 11:59
Ferlakur написав: klug написав: Ferlakur написав:
Шото пошли сигналы о перебоях с валютой. Просто так с карты снять нельзя, надо заказывать. Клиент приходит в назначенный день — валюты нет. Случаи не единичные.
Гарно нагнітаєте. А регіон який?
Подивіться відгуки на мінфіні, починаючи 3 24.08. Один з Криворогу, інші без вказання регіону. На kursi теж писали. По Хмельницькому можу підтвердити один випадок сьогодні - касирка послала до менеджера, замовляти валюту на середу. Сума трохи більше тисячі.
С Кривого Рога это я.
Два раза уже не привезли. Заказывал на горячей линии. Или за день или в день ожидаемого привоза звонят с отделения и говорят не привезли.
В гривне предлагают снять.
Просил товарища зайти в Киеве, поспрашивать. Ситуация аналогичная.
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ukrmvs
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Додано: Сер 31 сер, 2022 12:19
ukrmvs написав:
С Кривого Рога это я.
Два раза уже не привезли. Заказывал на горячей линии. Или за день или в день ожидаемого привоза звонят с отделения и говорят не привезли.
В гривне предлагают снять.
Просил товарища зайти в Киеве, поспрашивать. Ситуация аналогичная.
Сегодня выдали заказ, сделанный в понедельник. Купюра новая. Сумма полторы тысячи.
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Ferlakur
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