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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
4
2- Погане. Некомпетентне.
10%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
3
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 12:26

  Ferlakur написав:
  ukrmvs написав:С Кривого Рога это я.
Два раза уже не привезли. Заказывал на горячей линии. Или за день или в день ожидаемого привоза звонят с отделения и говорят не привезли.
В гривне предлагают снять.
Просил товарища зайти в Киеве, поспрашивать. Ситуация аналогичная.

Сегодня выдали заказ, сделанный в понедельник. Купюра новая. Сумма полторы тысячи.


надеюсь, что эта ситуация была временная.
ожидал такого от любого стремного банка, но не от пумба
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 12:28

Ferlakur

ну все, йдемо в ресторан! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 12:35

  ukrmvs написав:С Кривого Рога это я.


ожидал такого от любого стремного банка, но не от пумба

сейчас пумб не стремный?
шо с металлургией? зарабатывают?
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 31 сер, 2022 12:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 12:37

Re: ПУМБ

  vadlme написав:Я один такий, який не знав про таке??
Видимо, что да.
Наложенный платёж на пользу физлица идёт обычным Р2Р-переводом, а вот на пользу ФОП/юрлица -- POS-оплата.

Вот, если вместо всеМОЖУ использовалась "всеМОЖУ online", то там такая операция входит в льготный период.
Howl
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