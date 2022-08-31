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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 сер, 2022 12:26
Ferlakur написав: ukrmvs написав:
С Кривого Рога это я.
Два раза уже не привезли. Заказывал на горячей линии. Или за день или в день ожидаемого привоза звонят с отделения и говорят не привезли.
В гривне предлагают снять.
Просил товарища зайти в Киеве, поспрашивать. Ситуация аналогичная.
Сегодня выдали заказ, сделанный в понедельник. Купюра новая. Сумма полторы тысячи.
надеюсь, что эта ситуация была временная.
ожидал такого от любого стремного банка, но не от пумба
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Додано: Сер 31 сер, 2022 12:35
ukrmvs написав:
С Кривого Рога это я.
ожидал такого от любого стремного банка, но не от пумба
сейчас пумб не стремный?
шо с металлургией? зарабатывают?
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Сер 31 сер, 2022 12:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 31 сер, 2022 12:37
vadlme написав:
Я один такий, який не знав про таке??
Видимо, что да.
Наложенный платёж на пользу физлица идёт обычным Р2Р-переводом, а вот на пользу ФОП/юрлица -- POS-оплата.
Вот, если вместо всеМОЖУ использовалась "всеМОЖУ online", то там такая операция входит в льготный период.
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