RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 234235236237

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
4
2- Погане. Некомпетентне.
10%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
3
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 12:26

  Ferlakur написав:
  ukrmvs написав:С Кривого Рога это я.
Два раза уже не привезли. Заказывал на горячей линии. Или за день или в день ожидаемого привоза звонят с отделения и говорят не привезли.
В гривне предлагают снять.
Просил товарища зайти в Киеве, поспрашивать. Ситуация аналогичная.

Сегодня выдали заказ, сделанный в понедельник. Купюра новая. Сумма полторы тысячи.


надеюсь, что эта ситуация была временная.
ожидал такого от любого стремного банка, но не от пумба
ukrmvs
Аватар користувача
 
Повідомлень: 167
З нами з: 22.05.17
Подякував: 6 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 12:28

Ferlakur

ну все, йдемо в ресторан! :mrgreen:
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 943
З нами з: 04.03.15
Подякував: 195 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 12:35

  ukrmvs написав:С Кривого Рога это я.


ожидал такого от любого стремного банка, но не от пумба

сейчас пумб не стремный?
шо с металлургией? зарабатывают?
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 31 сер, 2022 12:37, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
Повідомлень: 921
З нами з: 13.01.09
Подякував: 394 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 12:37

Re: ПУМБ

  vadlme написав:Я один такий, який не знав про таке??
Видимо, что да.
Наложенный платёж на пользу физлица идёт обычным Р2Р-переводом, а вот на пользу ФОП/юрлица -- POS-оплата.

Вот, если вместо всеМОЖУ использовалась "всеМОЖУ online", то там такая операция входит в льготный период.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4677
З нами з: 08.03.18
Подякував: 494 раз.
Подякували: 867 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 12:57

  flysoulfly написав:
  ukrmvs написав:С Кривого Рога это я.


ожидал такого от любого стремного банка, но не от пумба

сейчас пумб не стремный?
шо с металлургией? зарабатывают?


Аккорд выдает :mrgreen: :mrgreen:
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4486
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 369 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 13:09

  cohan написав:
  flysoulfly написав:
  ukrmvs написав:С Кривого Рога это я.


ожидал такого от любого стремного банка, но не от пумба

сейчас пумб не стремный?
шо с металлургией? зарабатывают?
та я же спрашиваю у может инсайдера из Города металлургов :!:
flysoulfly
 
Повідомлень: 921
З нами з: 13.01.09
Подякував: 394 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 14:05

  flysoulfly написав:та я же спрашиваю у может инсайдера из Города металлургов :!:

Там хіба Ахметовські металурги? Рінатовське залізяччя у Маріку залишилося.
klug
 
Повідомлень: 7342
З нами з: 18.08.14
Подякував: 312 раз.
Подякували: 1032 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 14:34

  klug написав:
  flysoulfly написав:та я же спрашиваю у может инсайдера из Города металлургов :!:

Там хіба Ахметовські металурги? Рінатовське залізяччя у Маріку залишилося.

https://gmk.center/special-projects/dli ... oe-vremya/
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6955
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1411 раз.
Подякували: 1374 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 14:43

  Мизантрóп написав:
  klug написав:
  flysoulfly написав:та я же спрашиваю у может инсайдера из Города металлургов :!:

Там хіба Ахметовські металурги? Рінатовське залізяччя у Маріку залишилося.

https://gmk.center/special-projects/dli ... oe-vremya/


Там є пару комбінатів по "виробництво коксу" можна не хвилюватися, справа мегаприбуткова точно! :mrgreen:
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 943
З нами з: 04.03.15
Подякував: 195 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 16:10

  барабашов написав:Как узнать текущую(на 30.08.22) комиссию банка за снятие наличных в еврозоне с обычной кредитной карты? Средства свои, кредитный лимит ноль. Курс же как то сайте ПУМБа должен быть вверху как на Приват или для этих операций идёт коммерческий курс как в обменках?

Вітаємо!
З поточними тарифами можна ознайомитися за посиланням.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2862
З нами з: 19.07.11
Подякував: 795 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 234235236237
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (488)
31.08.2022 18:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.