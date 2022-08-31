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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 сер, 2022 12:26
Ferlakur написав: ukrmvs написав:
С Кривого Рога это я.
Два раза уже не привезли. Заказывал на горячей линии. Или за день или в день ожидаемого привоза звонят с отделения и говорят не привезли.
В гривне предлагают снять.
Просил товарища зайти в Киеве, поспрашивать. Ситуация аналогичная.
Сегодня выдали заказ, сделанный в понедельник. Купюра новая. Сумма полторы тысячи.
надеюсь, что эта ситуация была временная.
ожидал такого от любого стремного банка, но не от пумба
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Додано: Сер 31 сер, 2022 12:35
ukrmvs написав:
С Кривого Рога это я.
ожидал такого от любого стремного банка, но не от пумба
сейчас пумб не стремный?
шо с металлургией? зарабатывают?
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Сер 31 сер, 2022 12:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 31 сер, 2022 12:37
vadlme написав:
Я один такий, який не знав про таке??
Видимо, что да.
Наложенный платёж на пользу физлица идёт обычным Р2Р-переводом, а вот на пользу ФОП/юрлица -- POS-оплата.
Вот, если вместо всеМОЖУ использовалась "всеМОЖУ online", то там такая операция входит в льготный период.
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Додано: Сер 31 сер, 2022 12:57
flysoulfly написав: ukrmvs написав:
С Кривого Рога это я.
ожидал такого от любого стремного банка, но не от пумба
сейчас пумб не стремный?
шо с металлургией? зарабатывают?
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Додано: Сер 31 сер, 2022 13:09
cohan написав: flysoulfly написав: ukrmvs написав:С Кривого Рога это я.
ожидал такого от любого стремного банка, но не от пумба
сейчас пумб не стремный?
шо с металлургией? зарабатывают?
та я же спрашиваю у может инсайдера из Города металлургов
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Додано: Сер 31 сер, 2022 14:05
flysoulfly написав:
та я же спрашиваю у может инсайдера из Города металлургов
Там хіба Ахметовські металурги? Рінатовське залізяччя у Маріку залишилося.
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Додано: Сер 31 сер, 2022 16:10
барабашов написав:
Как узнать текущую(на 30.08.22) комиссию банка за снятие наличных в еврозоне с обычной кредитной карты? Средства свои, кредитный лимит ноль. Курс же как то сайте ПУМБа должен быть вверху как на Приват или для этих операций идёт коммерческий курс как в обменках?
Вітаємо!
З поточними тарифами можна ознайомитися за посиланням.
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