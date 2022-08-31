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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 сер, 2022 18:19
Re: ПУМБ
Обещают завтра начать оформление всеможу онлайн в отделениях и в приложении на айфонах. Посмотрим, что за лимит будут давать желающим поиметь пумбу.
Додано: Сер 31 сер, 2022 18:46
Технично послали
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