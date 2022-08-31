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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 сер, 2022 18:19
Обещают завтра начать оформление всеможу онлайн в отделениях и в приложении на айфонах. Посмотрим, что за лимит будут давать желающим поиметь пумбу.
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Citizen_D
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Додано: Сер 31 сер, 2022 18:46
PUMB написав: барабашов написав:
Как узнать текущую(на 30.08.22) комиссию банка за снятие наличных в еврозоне с обычной кредитной карты? Средства свои, кредитный лимит ноль. Курс же как то сайте ПУМБа должен быть вверху как на Приват или для этих операций идёт коммерческий курс как в обменках?
Вітаємо!
З поточними тарифами можна ознайомитися за посиланням.
Технично послали
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Мизантрóп
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Додано: Сер 31 сер, 2022 19:13
Howl написав: vadlme написав:
Я один такий, який не знав про таке??
Видимо, что да.
Наложенный платёж на пользу физлица идёт обычным Р2Р-переводом, а вот на пользу ФОП/юрлица -- POS-оплата.
Вот, если вместо всеМОЖУ использовалась "всеМОЖУ online", то там такая операция входит в льготный период.
Чому фіз особи? Оплата була ФОПу чи біс його знає як він зареєстрований, купівля на Prom.ua там наче всі фопи..
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vadlme
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