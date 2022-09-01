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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 235236237238

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
4
2- Погане. Некомпетентне.
10%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
3
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 18:19

Re: ПУМБ

Обещают завтра начать оформление всеможу онлайн в отделениях и в приложении на айфонах. Посмотрим, что за лимит будут давать желающим поиметь пумбу.
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 18:46

  PUMB написав:
  барабашов написав:Как узнать текущую(на 30.08.22) комиссию банка за снятие наличных в еврозоне с обычной кредитной карты? Средства свои, кредитный лимит ноль. Курс же как то сайте ПУМБа должен быть вверху как на Приват или для этих операций идёт коммерческий курс как в обменках?

Вітаємо!
З поточними тарифами можна ознайомитися за посиланням.

Технично послали :D
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 19:13

  Howl написав:
  vadlme написав:Я один такий, який не знав про таке??
Видимо, что да.
Наложенный платёж на пользу физлица идёт обычным Р2Р-переводом, а вот на пользу ФОП/юрлица -- POS-оплата.

Вот, если вместо всеМОЖУ использовалась "всеМОЖУ online", то там такая операция входит в льготный период.

Чому фіз особи? Оплата була ФОПу чи біс його знає як він зареєстрований, купівля на Prom.ua там наче всі фопи..
vadlme
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 20:31

  Мизантрóп написав:
  _PORT_UA написав:Вітаю. Підкажіть будь ласка, для погашення заборгованості по Все можу вистачить переказу з карти на карту з Альфабанку? Чи краще все ж таки переказати СЕП платежем?

СЭП сразу,но р2р на ВСЕКАРТУ с которой уже на ВСЕМОЖУ внутрибанком ещё быстрее

быстрее это если повезет, а могут и заблочить за внесение КЭШа овер 400К (пока еще непонятно идет ли сброс счетчика...) и +1,5месяца хождения с доками в эту банку, которая заблочит и кредитку в том числе и еще и насчитает штраф...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 07:00

Только у меня нет выбора категорий кешбэка от банка?
Только партнерские светит - и все.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 07:05

Искатель массовый збой, у меня тоже так. В Изе не нельзя выбрать категории)) Банкиры не выспались.
lloydbanksua
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