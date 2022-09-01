барабашов написав:Как узнать текущую(на 30.08.22) комиссию банка за снятие наличных в еврозоне с обычной кредитной карты? Средства свои, кредитный лимит ноль. Курс же как то сайте ПУМБа должен быть вверху как на Приват или для этих операций идёт коммерческий курс как в обменках?
Вітаємо! З поточними тарифами можна ознайомитися за посиланням.
_PORT_UA написав:Вітаю. Підкажіть будь ласка, для погашення заборгованості по Все можу вистачить переказу з карти на карту з Альфабанку? Чи краще все ж таки переказати СЕП платежем?
СЭП сразу,но р2р на ВСЕКАРТУ с которой уже на ВСЕМОЖУ внутрибанком ещё быстрее
быстрее это если повезет, а могут и заблочить за внесение КЭШа овер 400К (пока еще непонятно идет ли сброс счетчика...) и +1,5месяца хождения с доками в эту банку, которая заблочит и кредитку в том числе и еще и насчитает штраф...
Искатель написав:Только у меня нет выбора категорий кешбэка от банка? Только партнерские светит - и все.
У меня есть.
Якщо не важко, підкажіть, що саме ПУМБ зараз виставив (в ідеалі, якщо можна, фото). Бо через збої затримується наша щомісячна публікація. Дуже вдячний наперед!
P.S. Партнерські ми теж бачимо, не бачимо вибір категорій від банку
нічого цікавого,вже 3 вибрав по обом акам,то фото тільки обраних то таке.Обнова андроїд вчора наче була,МІ9.Проблема є,бачив в коментах https://t.me/tabfinance/558 Изя глючить,там найвищі за харчі-1,5%,а комуналу ніде нема,тож почекаємо з оплатами https://telegra.ph/Osіnnіj-keshbek-08-31#«ПУМБ» -то форум ссиль кривить Банк ПУМБ пропонує обрати 3 категорії з наступних:
➖ Книги та канцелярія — 5%;
➖ Дитячі товари — 5%;
➖ Солодощі — 5%;
➖ Спорт та фітнес — 4%;
➖ Кафе та ресторани — 3%;
➖ Продукти — 0.75%.
❗️ Ставки за категоріями можуть відрізнятися. Представлені вище ставки при оплаті кредитною карткою, за дебетовою карткою ставка за всіма категоріями — 1%, крім «Продуктів» — 0.5%.