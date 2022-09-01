RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 236237238239>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
4
2- Погане. Некомпетентне.
10%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
3
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 18:19

Re: ПУМБ

Обещают завтра начать оформление всеможу онлайн в отделениях и в приложении на айфонах. Посмотрим, что за лимит будут давать желающим поиметь пумбу.
Citizen_D
 
Повідомлень: 149
З нами з: 14.03.20
Подякував: 99 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 18:46

  PUMB написав:
  барабашов написав:Как узнать текущую(на 30.08.22) комиссию банка за снятие наличных в еврозоне с обычной кредитной карты? Средства свои, кредитный лимит ноль. Курс же как то сайте ПУМБа должен быть вверху как на Приват или для этих операций идёт коммерческий курс как в обменках?

Вітаємо!
З поточними тарифами можна ознайомитися за посиланням.

Технично послали :D
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6959
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1412 раз.
Подякували: 1376 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 19:13

  Howl написав:
  vadlme написав:Я один такий, який не знав про таке??
Видимо, что да.
Наложенный платёж на пользу физлица идёт обычным Р2Р-переводом, а вот на пользу ФОП/юрлица -- POS-оплата.

Вот, если вместо всеМОЖУ использовалась "всеМОЖУ online", то там такая операция входит в льготный период.

Чому фіз особи? Оплата була ФОПу чи біс його знає як він зареєстрований, купівля на Prom.ua там наче всі фопи..
vadlme
 
Повідомлень: 38
З нами з: 20.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 20:31

  Мизантрóп написав:
  _PORT_UA написав:Вітаю. Підкажіть будь ласка, для погашення заборгованості по Все можу вистачить переказу з карти на карту з Альфабанку? Чи краще все ж таки переказати СЕП платежем?

СЭП сразу,но р2р на ВСЕКАРТУ с которой уже на ВСЕМОЖУ внутрибанком ещё быстрее

быстрее это если повезет, а могут и заблочить за внесение КЭШа овер 400К (пока еще непонятно идет ли сброс счетчика...) и +1,5месяца хождения с доками в эту банку, которая заблочит и кредитку в том числе и еще и насчитает штраф...
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7424
З нами з: 20.01.15
Подякував: 447 раз.
Подякували: 782 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 07:00

Только у меня нет выбора категорий кешбэка от банка?
Только партнерские светит - и все.
Искатель
 
Повідомлень: 5536
З нами з: 22.02.16
Подякував: 853 раз.
Подякували: 4637 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 07:05

Искатель массовый збой, у меня тоже так. В Изе не нельзя выбрать категории)) Банкиры не выспались.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1161
З нами з: 22.04.20
Подякував: 55 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 07:19

  Искатель написав:Только у меня нет выбора категорий кешбэка от банка?
Только партнерские светит - и все.

У меня есть.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4309
З нами з: 14.10.08
Подякував: 271 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 07:26

  Ferlakur написав:
  Искатель написав:Только у меня нет выбора категорий кешбэка от банка?
Только партнерские светит - и все.

У меня есть.


У меня нет. И приложение для юриков совсем сломалось , нет возможности войти ни по отпечатку ни по паролю. :(
Востаннє редагувалось Ratatui в Чет 01 вер, 2022 08:10, всього редагувалось 1 раз.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7887
З нами з: 30.11.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 736 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 07:59

  Ferlakur написав:
  Искатель написав:Только у меня нет выбора категорий кешбэка от банка?
Только партнерские светит - и все.

У меня есть.

Якщо не важко, підкажіть, що саме ПУМБ зараз виставив (в ідеалі, якщо можна, фото). Бо через збої затримується наша щомісячна публікація.
Дуже вдячний наперед!

P.S. Партнерські ми теж бачимо, не бачимо вибір категорій від банку
ShtormK
Журналіст форуму
 
Повідомлень: 247
З нами з: 12.05.18
Подякував: 26 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 08:04

  ShtormK написав:
  Ferlakur написав:
  Искатель написав:Только у меня нет выбора категорий кешбэка от банка?
Только партнерские светит - и все.

У меня есть.

Якщо не важко, підкажіть, що саме ПУМБ зараз виставив (в ідеалі, якщо можна, фото). Бо через збої затримується наша щомісячна публікація.
Дуже вдячний наперед!

P.S. Партнерські ми теж бачимо, не бачимо вибір категорій від банку

нічого цікавого,вже 3 вибрав по обом акам,то фото тільки обраних то таке.Обнова андроїд вчора наче була,МІ9.Проблема є,бачив в коментах https://t.me/tabfinance/558
Изя глючить,там найвищі за харчі-1,5%,а комуналу ніде нема,тож почекаємо з оплатами :D
https://telegra.ph/Osіnnіj-keshbek-08-31#«ПУМБ» -то форум ссиль кривить :evil:
Банк ПУМБ пропонує обрати 3 категорії з наступних:

➖ Книги та канцелярія — 5%;

➖ Дитячі товари — 5%;

➖ Солодощі — 5%;

➖ Спорт та фітнес — 4%;

➖ Кафе та ресторани — 3%;

➖ Продукти — 0.75%.

❗️
Ставки за категоріями можуть відрізнятися.
Представлені вище ставки при оплаті кредитною карткою, за дебетовою карткою ставка за всіма категоріями — 1%, крім «Продуктів» — 0.5%.
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6959
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1412 раз.
Подякували: 1376 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 236237238239>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ratatui, Искатель і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (2383)
01.09.2022 09:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.