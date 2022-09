Додано: Чет 01 вер, 2022 09:54

Ferlakur написав: ShtormK написав: Якщо не важко, підкажіть, що саме ПУМБ зараз виставив (в ідеалі, якщо можна, фото).



Угу, як тільки зробите нормально функцію додавання зображень до повідомлень, так одразу. Угу, як тільки зробите нормально функцію додавання зображень до повідомлень, так одразу.

ДОБАВИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕWarning: include_once(lang/lang.ru.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/hk/www/hostingkartinok.com/assets/functions/common.php on line 539Warning: include_once(): Failed opening 'lang/lang.ru.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /home/hk/www/hostingkartinok.com/assets/functions/common.php on line 539Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/hk/www/hostingkartinok.com/assets/functions/common.php:539) in /home/hk/www/hostingkartinok.com/iframe/forum.finance.ua.process.v2.php on line 116