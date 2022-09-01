Искатель написав:Только у меня нет выбора категорий кешбэка от банка? Только партнерские светит - и все.
У меня есть.
Якщо не важко, підкажіть, що саме ПУМБ зараз виставив (в ідеалі, якщо можна, фото). Бо через збої затримується наша щомісячна публікація. Дуже вдячний наперед!
P.S. Партнерські ми теж бачимо, не бачимо вибір категорій від банку
нічого цікавого,вже 3 вибрав по обом акам,то фото тільки обраних то таке.Обнова андроїд вчора наче була,МІ9.Проблема є,бачив в коментах https://t.me/tabfinance/558 Изя глючить,там найвищі за харчі-1,5%,а комуналу ніде нема,тож почекаємо з оплатами https://telegra.ph/Osіnnіj-keshbek-08-31#«ПУМБ» -то форум ссиль кривить Банк ПУМБ пропонує обрати 3 категорії з наступних:
➖ Книги та канцелярія — 5%;
➖ Дитячі товари — 5%;
➖ Солодощі — 5%;
➖ Спорт та фітнес — 4%;
➖ Кафе та ресторани — 3%;
➖ Продукти — 0.75%.
❗️ Ставки за категоріями можуть відрізнятися. Представлені вище ставки при оплаті кредитною карткою, за дебетовою карткою ставка за всіма категоріями — 1%, крім «Продуктів» — 0.5%.
ShtormK написав:Якщо не важко, підкажіть, що саме ПУМБ зараз виставив (в ідеалі, якщо можна, фото).
Угу, як тільки зробите нормально функцію додавання зображень до повідомлень, так одразу.
ДОБАВИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ
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