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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 236237238239

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
4
2- Погане. Некомпетентне.
10%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
3
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 08:04

  ShtormK написав:
  Ferlakur написав:
  Искатель написав:Только у меня нет выбора категорий кешбэка от банка?
Только партнерские светит - и все.

У меня есть.

Якщо не важко, підкажіть, що саме ПУМБ зараз виставив (в ідеалі, якщо можна, фото). Бо через збої затримується наша щомісячна публікація.
Дуже вдячний наперед!

P.S. Партнерські ми теж бачимо, не бачимо вибір категорій від банку

нічого цікавого,вже 3 вибрав по обом акам,то фото тільки обраних то таке.Обнова андроїд вчора наче була,МІ9.Проблема є,бачив в коментах https://t.me/tabfinance/558
Изя глючить,там найвищі за харчі-1,5%,а комуналу ніде нема,тож почекаємо з оплатами :D
https://telegra.ph/Osіnnіj-keshbek-08-31#«ПУМБ» -то форум ссиль кривить :evil:
Банк ПУМБ пропонує обрати 3 категорії з наступних:

➖ Книги та канцелярія — 5%;

➖ Дитячі товари — 5%;

➖ Солодощі — 5%;

➖ Спорт та фітнес — 4%;

➖ Кафе та ресторани — 3%;

➖ Продукти — 0.75%.

❗️
Ставки за категоріями можуть відрізнятися.
Представлені вище ставки при оплаті кредитною карткою, за дебетовою карткою ставка за всіма категоріями — 1%, крім «Продуктів» — 0.5%.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 08:17

А хтось вже дзвонив в гарячку і повідомляв, що немає вибору категорій, в мене теж поламалося.
melkh
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 08:39

И представитель банка молчит. А должен бы уже тормошить всех, чтобы чинили выбор категорий...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 08:40

  Искатель написав:И представитель банка молчит. А должен бы уже тормошить всех, чтобы чинили выбор категорий...


Он понес цветы в институт. После обеда вернётся.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 08:49

  lloydbanksua написав:Искатель массовый збой, у меня тоже так. В Изе не нельзя выбрать категории)) Банкиры не выспались.

Изю починили, а ПУМБ ещё нет
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 08:56

  lara_08 написав:
  lloydbanksua написав:Искатель массовый збой, у меня тоже так. В Изе не нельзя выбрать категории)) Банкиры не выспались.

Изю починили, а ПУМБ ещё нет


Пакистанец один на всех. Везде неуспевает.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 09:16

  ShtormK написав:Якщо не важко, підкажіть, що саме ПУМБ зараз виставив (в ідеалі, якщо можна, фото).


Угу, як тільки зробите нормально функцію додавання зображень до повідомлень, так одразу.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 09:53

  Ferlakur написав:
  ShtormK написав:Якщо не важко, підкажіть, що саме ПУМБ зараз виставив (в ідеалі, якщо можна, фото).


Угу, як тільки зробите нормально функцію додавання зображень до повідомлень, так одразу.

Сомневаюсь я, что что-то они починят, коллега :)
Маємо те, що маємо.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 09:54

  Ferlakur написав:
  ShtormK написав:Якщо не важко, підкажіть, що саме ПУМБ зараз виставив (в ідеалі, якщо можна, фото).


Угу, як тільки зробите нормально функцію додавання зображень до повідомлень, так одразу.

ДОБАВИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ


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Форуми нажаль це вимираючий вид, де не де вони тримаються за рахунок потоку відвідувачів. А в цілому тенденція до вимирання, нажаль :( Соцмернежі перехватили ініціативу.
root
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