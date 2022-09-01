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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 вер, 2022 10:27
root написав:
Форуми нажаль це вимираючий вид, де не де вони тримаються за рахунок потоку відвідувачів. А в цілому тенденція до вимирання, нажаль
Соцмернежі перехватили ініціативу.
соцмережі то вже теж минуле
фб наприклад зовсім зіскамився
позорно банить Україну та українців в боротьбі у війні
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greenozon
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Додано: Чет 01 вер, 2022 10:45
Горячая линия вещает, что если есть партнёрский кэшбек, но нет от банка, то уже и не будет... Якобы в основном что-то одно и таково решение банка. Мол, ждите октября!
Не ожидал такого от ПУМБа - это явный кидок клиентов.
У меня подозрение, что "подарок" получили те клиенты, которые много заработали кэшбека с начала года. Самое смешное, что именно в августе я его получил аж 4 гривны
Но была и оплата коммуналки, и несколько оплат вне категорий...
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Vorlon
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Додано: Чет 01 вер, 2022 10:59
Vorlon написав:
Горячая линия вещает, что если есть партнёрский кэшбек, но нет от банка, то уже и не будет... Якобы в основном что-то одно и таково решение банка. Мол, ждите октября!
Не ожидал такого от ПУМБа - это явный кидок клиентов.
У меня подозрение, что "подарок" получили те клиенты, которые много заработали кэшбека с начала года. Самое смешное, что именно в августе я его получил аж 4 гривны
Но была и оплата коммуналки, и несколько оплат вне категорий...
Если это действительно так, то это полный треш. Тем более партнёрка у мумбы полное Г. Остаётся Алла.
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Додано: Чет 01 вер, 2022 11:08
У меня есть и кешбек от банка и партнёрка. В том числе и коммуналка.
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