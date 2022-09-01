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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 237238239240

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
4
2- Погане. Некомпетентне.
10%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
3
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 10:27

  root написав:Форуми нажаль це вимираючий вид, де не де вони тримаються за рахунок потоку відвідувачів. А в цілому тенденція до вимирання, нажаль :( Соцмернежі перехватили ініціативу.


соцмережі то вже теж минуле
фб наприклад зовсім зіскамився
позорно банить Україну та українців в боротьбі у війні
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 10:42

так то вже про інше ;)
root
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 10:45

Горячая линия вещает, что если есть партнёрский кэшбек, но нет от банка, то уже и не будет... Якобы в основном что-то одно и таково решение банка. Мол, ждите октября! :shock:

Не ожидал такого от ПУМБа - это явный кидок клиентов.

У меня подозрение, что "подарок" получили те клиенты, которые много заработали кэшбека с начала года. Самое смешное, что именно в августе я его получил аж 4 гривны :lol: Но была и оплата коммуналки, и несколько оплат вне категорий...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 10:59

  Vorlon написав:Горячая линия вещает, что если есть партнёрский кэшбек, но нет от банка, то уже и не будет... Якобы в основном что-то одно и таково решение банка. Мол, ждите октября! :shock:

Не ожидал такого от ПУМБа - это явный кидок клиентов.

У меня подозрение, что "подарок" получили те клиенты, которые много заработали кэшбека с начала года. Самое смешное, что именно в августе я его получил аж 4 гривны :lol: Но была и оплата коммуналки, и несколько оплат вне категорий...

Если это действительно так, то это полный треш. Тем более партнёрка у мумбы полное Г. Остаётся Алла.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 11:08

У меня есть и кешбек от банка и партнёрка. В том числе и коммуналка.
Порт
 
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