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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 237238239240

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 30
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
4
2- Погане. Некомпетентне.
10%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
3
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 11:08

У меня есть и кешбек от банка и партнёрка. В том числе и коммуналка.
Порт
 
Повідомлень: 915
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 61 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 12:16

Re: ПУМБ

в августе активно пользовался кешбеком в ресторанах, в этом месяце кешбека от банка нету , только партнерка, карта отправляется на верхнюю антресоль - менеджмент от Бога
nnallex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 341
З нами з: 09.11.14
Подякував: 101 раз.
Подякували: 32 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 12:48

  nnallex написав:в августе активно пользовался кешбеком в ресторанах, в этом месяце кешбека от банка нету , только партнерка, карта отправляется на верхнюю антресоль - менеджмент от Бога

Вітаємо!

Банк періодично формує різні пропозиції по кешбеку для клієнтів. Вам запропоновано пропозиції від партнерів.
Наразі, вибірка пропозицій для учасників акції визначалася з використанням моделі автоматичного алгоритму на основі багатьох факторів у тому числі й історії користування клієнтом продуктами банку. Обирайте з переліку запропонованих партнерів та накопичуйте згідно їх умов. По окремим партнерам є змога отримати накопичення до 10% за оплати картками ПУМБ.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2865
З нами з: 19.07.11
Подякував: 795 раз.
Подякували: 184 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 12:52

  Vorlon написав:Горячая линия вещает, что если есть партнёрский кэшбек, но нет от банка, то уже и не будет... Якобы в основном что-то одно и таково решение банка. Мол, ждите октября! :shock:

Не ожидал такого от ПУМБа - это явный кидок клиентов.

У меня подозрение, что "подарок" получили те клиенты, которые много заработали кэшбека с начала года. Самое смешное, что именно в августе я его получил аж 4 гривны :lol: Но была и оплата коммуналки, и несколько оплат вне категорий...

Вітаємо, звертаємо Вашу увагу, що умови і пропозиції по кешбеку переглядаються щомісяця на підставі багатьох чинників впливу в т.ч. термінів і історії користування продуктами Банку.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2865
З нами з: 19.07.11
Подякував: 795 раз.
Подякували: 184 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 12:57

  melkh написав:А хтось вже дзвонив в гарячку і повідомляв, що немає вибору категорій, в мене теж поламалося.

Вітаємо!
Якщо для Вас відсутні пропозиції по кешбеку від банку, Ви можете обрати категорії кешбек від партнерів
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2865
З нами з: 19.07.11
Подякував: 795 раз.
Подякували: 184 раз.
 
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  #<1 ... 237238239240
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