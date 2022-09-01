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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 вер, 2022 11:08
У меня есть и кешбек от банка и партнёрка. В том числе и коммуналка.
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Порт
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Додано: Чет 01 вер, 2022 12:16
в августе активно пользовался кешбеком в ресторанах, в этом месяце кешбека от банка нету , только партнерка, карта отправляется на верхнюю антресоль - менеджмент от Бога
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nnallex
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Додано: Чет 01 вер, 2022 12:48
nnallex написав:
в августе активно пользовался кешбеком в ресторанах, в этом месяце кешбека от банка нету , только партнерка, карта отправляется на верхнюю антресоль - менеджмент от Бога
Вітаємо!
Банк періодично формує різні пропозиції по кешбеку для клієнтів. Вам запропоновано пропозиції від партнерів.
Наразі, вибірка пропозицій для учасників акції визначалася з використанням моделі автоматичного алгоритму на основі багатьох факторів у тому числі й історії користування клієнтом продуктами банку. Обирайте з переліку запропонованих партнерів та накопичуйте згідно їх умов. По окремим партнерам є змога отримати накопичення до 10% за оплати картками ПУМБ.
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PUMB
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Додано: Чет 01 вер, 2022 12:52
Vorlon написав:
Горячая линия вещает, что если есть партнёрский кэшбек, но нет от банка, то уже и не будет... Якобы в основном что-то одно и таково решение банка. Мол, ждите октября!
Не ожидал такого от ПУМБа - это явный кидок клиентов.
У меня подозрение, что "подарок" получили те клиенты, которые много заработали кэшбека с начала года. Самое смешное, что именно в августе я его получил аж 4 гривны
Но была и оплата коммуналки, и несколько оплат вне категорий...
Вітаємо, звертаємо Вашу увагу, що умови і пропозиції по кешбеку переглядаються щомісяця на підставі багатьох чинників впливу в т.ч. термінів і історії користування продуктами Банку.
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PUMB
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- Представник банку
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- Повідомлень: 2865
- З нами з: 19.07.11
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- Подякували: 184 раз.
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Додано: Чет 01 вер, 2022 12:57
melkh написав:
А хтось вже дзвонив в гарячку і повідомляв, що немає вибору категорій, в мене теж поламалося.
Вітаємо!
Якщо для Вас відсутні пропозиції по кешбеку від банку, Ви можете обрати категорії кешбек від партнерів
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PUMB
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- Представник банку
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- Повідомлень: 2865
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- Подякував: 795 раз.
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Додано: Чет 01 вер, 2022 13:18
nnallex написав:
в августе активно пользовался кешбеком в ресторанах, в этом месяце кешбека от банка нету , только партнерка, карта отправляется на верхнюю антресоль - менеджмент от Бога
Взагалі нема ніяких переваг користування як карткою, моб. додатком, так і банком взагалі, на жаль.
Прийшла зарплата, всю суму одразу на іншу картку. Ось і все.
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Hennady
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Додано: Чет 01 вер, 2022 13:21
nnallex написав:
в августе активно пользовался кешбеком в ресторанах, в этом месяце кешбека от банка нету , только партнерка, карта отправляется на верхнюю антресоль - менеджмент от Бога
Аналогично.
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rollo
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Додано: Чет 01 вер, 2022 14:30
PUMB написав: Vorlon написав:
Горячая линия вещает, что если есть партнёрский кэшбек, но нет от банка, то уже и не будет... Якобы в основном что-то одно и таково решение банка. Мол, ждите октября!
Не ожидал такого от ПУМБа - это явный кидок клиентов.
У меня подозрение, что "подарок" получили те клиенты, которые много заработали кэшбека с начала года. Самое смешное, что именно в августе я его получил аж 4 гривны
Но была и оплата коммуналки, и несколько оплат вне категорий...
Вітаємо, звертаємо Вашу увагу, що умови і пропозиції по кешбеку переглядаються щомісяця на підставі багатьох чинників впливу в т.ч. термінів і історії користування продуктами Банку.
Вітаю. Звертаю увагу, що умови і пропозиції банків переглядаються клієнтами теж щомісяця на підставі одного головного чинника впливу, а саме вигідність для клієнта. Те що окремим клієнтам відключили банківський кешбек і запропонували партнерський кешбек зробило умови користування картками ПУМБу зовсім не цікавими. Будемо користуватися картками інших банків. Повернемось коли буде вигідно.
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lara_08
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Додано: Чет 01 вер, 2022 14:32
PUMB
Подскажите, у меня при входе в КБ .
"Помилка
не вдається отримати дані."
Пробовал на разных тедефонах, и на бете и на обычной версии.
Шо делать?
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ВIВ
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