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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 вер, 2022 14:56
Искатель написав:
Только у меня нет выбора категорий кешбэка от банка?
Только партнерские светит - и все.
Вітаємо!
Банк періодично формує різні пропозиції по кешбеку для клієнтів. Вам запропоновано пропозиції від партнерів.
Наразі, вибірка пропозицій для учасників акції визначалася з використанням моделі автоматичного алгоритму на основі багатьох факторів у тому числі й історії користування клієнтом продуктами банку. Обирайте з переліку запропонованих партнерів та накопичуйте згідно їх умов. По окремим партнерам є змога отримати накопичення до 10% за оплати картками ПУМБ.
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PUMB
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Додано: Чет 01 вер, 2022 15:04
ВIВ написав:PUMB
Подскажите, у меня при входе в КБ .
"Помилка
не вдається отримати дані."
Пробовал на разных тедефонах, и на бете и на обычной версии.
Шо делать?
Вітаємо!
Ви заходите в інтернет банк для фізичних чи юридичних осіб?
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PUMB
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Додано: Чет 01 вер, 2022 15:05
PUMB
В прилокение, для физичных, все как обычно.
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ВIВ
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Додано: Чет 01 вер, 2022 16:06
ВIВ написав:
В прилокение, для физичных, все как обычно.
Напишіть нам в особисті повідомлення Ваше ПІБ та фінансовий номер телефону перевіримо дані.
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PUMB
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Додано: Чет 01 вер, 2022 16:06
в третий раз в Кривом Роге ПУМБ кинул с доставкой наличного бакса. в этот раз даже заранее не предупредили, что сегодня придется сосать лапу.
следующий сеанс привоза аж на 6.09. Предложили в гривне, но курс заблаговременно снизили до 39.
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ukrmvs
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