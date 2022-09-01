Додано: Чет 01 вер, 2022 16:53

В мене теж сьогодні негатив та злість на банк, за те що дурять з валютою.Позавчора на гарячій лінії зробив замовлення, спитали в яке відділення підвезти і щоб підходив 1го вересня після 15 години, на питання а якщо не привезуть? сказали що банк мені зателефонує, а якщо підвезуть то не будуть дзвонити. Ок.Сьогодні касир каже що долярів НЕ дасть, тому що мене нема в списках замовників, а на контраргумент що я замовляв, мене ввічливо відправили за кораблем))) кажуть у них свої внутрішні замовлення і їм всеодно куди і до кого я дзвонив. Гарячка підтвердила, кажуть то може й правда не підвезли... Ну щож, вирішую таки забрати через гривню, касирша пробиває чек що я отримав свої бакси, а гривні я здав та зарахував на картку. Після мене в черзі стояла жіночка, підійшла і спитала купити долар, їй сказали що ок, продамо...Вийшов я з відділення злий то це м'яко сказати. Піду ще й на мінфіні залишу відгук по гарячим слідамНу й доляра банк від мене більше не очікуйте, піду в інші.