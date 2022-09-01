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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 вер, 2022 14:56
Искатель написав:
Только у меня нет выбора категорий кешбэка от банка?
Только партнерские светит - и все.
Вітаємо!
Банк періодично формує різні пропозиції по кешбеку для клієнтів. Вам запропоновано пропозиції від партнерів.
Наразі, вибірка пропозицій для учасників акції визначалася з використанням моделі автоматичного алгоритму на основі багатьох факторів у тому числі й історії користування клієнтом продуктами банку. Обирайте з переліку запропонованих партнерів та накопичуйте згідно їх умов. По окремим партнерам є змога отримати накопичення до 10% за оплати картками ПУМБ.
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PUMB
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Додано: Чет 01 вер, 2022 15:04
ВIВ написав:PUMB
Подскажите, у меня при входе в КБ .
"Помилка
не вдається отримати дані."
Пробовал на разных тедефонах, и на бете и на обычной версии.
Шо делать?
Вітаємо!
Ви заходите в інтернет банк для фізичних чи юридичних осіб?
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PUMB
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Додано: Чет 01 вер, 2022 15:05
PUMB
В прилокение, для физичных, все как обычно.
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ВIВ
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Додано: Чет 01 вер, 2022 16:06
ВIВ написав:
В прилокение, для физичных, все как обычно.
Напишіть нам в особисті повідомлення Ваше ПІБ та фінансовий номер телефону перевіримо дані.
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PUMB
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Додано: Чет 01 вер, 2022 16:06
в третий раз в Кривом Роге ПУМБ кинул с доставкой наличного бакса. в этот раз даже заранее не предупредили, что сегодня придется сосать лапу.
следующий сеанс привоза аж на 6.09. Предложили в гривне, но курс заблаговременно снизили до 39.
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ukrmvs
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Додано: Чет 01 вер, 2022 16:46
PUMB - чому не працює підтримка у мобільному додатку? Зв'язуєшься з Поліною яка не може тобі нічого пояснити, врешті вона пропонує подзвонити пізніше ( а краще ніколи), потім з'єднує з оператором і скидає виклик. Що це за підтримка?
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Charter
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Додано: Чет 01 вер, 2022 16:53
В мене теж сьогодні негатив та злість на банк, за те що дурять з валютою.
Позавчора на гарячій лінії зробив замовлення, спитали в яке відділення підвезти і щоб підходив 1го вересня після 15 години, на питання а якщо не привезуть? сказали що банк мені зателефонує, а якщо підвезуть то не будуть дзвонити. Ок.
Сьогодні касир каже що долярів НЕ дасть, тому що мене нема в списках замовників, а на контраргумент що я замовляв, мене ввічливо відправили за кораблем
))) кажуть у них свої внутрішні замовлення і їм всеодно куди і до кого я дзвонив. Гарячка підтвердила, кажуть то може й правда не підвезли... Ну щож, вирішую таки забрати через гривню, касирша пробиває чек що я отримав свої бакси, а гривні я здав та зарахував на картку. Після мене в черзі стояла жіночка, підійшла і спитала купити долар, їй сказали що ок, продамо...
Вийшов я з відділення злий то це м'яко сказати. Піду ще й на мінфіні залишу відгук по гарячим слідам
Ну й доляра банк від мене більше не очікуйте, піду в інші.
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root
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Додано: Чет 01 вер, 2022 17:34
Так і є, щойно на теплій лінії повідомили те саме.. Якийсь "новий алгоритм", який ніхто не може пояснити, ішаки..
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vadlme
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Додано: Чет 01 вер, 2022 17:34
ВIВ написав:PUMB
Подскажите, у меня при входе в КБ .
"Помилка
не вдається отримати дані."
Пробовал на разных тедефонах, и на бете и на обычной версии.
Шо делать?
О, и у меня такое дело.
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ramzes4
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Додано: Чет 01 вер, 2022 19:10
vadlme написав:
,.. Якийсь "новий алгоритм", який ніхто не може пояснити, ішаки..
начиная с 01 сентября 2022,
не применяется к клиентам Persona:
- выдача валюты со счёта любой суммы теперь только по предзаказу
- сроки выдачи по предзаказу :
- до 13.00 первого дня - получаешь на третий день (то есть через день)
- после 13.00 первого дня - получаешь на четвёртый день (то есть через два дня)
и выходные дни из схемы исключаются
- молодым людям в шортах валюта выдается гривной
*не распространяется на заказ валюты под денежные переводы и под покупку валюты
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