Який там відсоток на комуналку - 146% без податків?
Тобто валюта у касі була не лише під замовлення, але Вам її не видали??? Ото ця ЛУМУБа...
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 вер, 2022 19:47
Який там відсоток на комуналку - 146% без податків?
Тобто валюта у касі була не лише під замовлення, але Вам її не видали??? Ото ця ЛУМУБа...
Додано: Чет 01 вер, 2022 19:55
Додано: Чет 01 вер, 2022 20:53
Re: ПУМБ
|