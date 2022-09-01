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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 вер, 2022 19:47
Порт написав:
У меня есть и кешбек от банка и партнёрка. В том числе и коммуналка
.
Який там відсоток на комуналку - 146% без податків?
root написав:
Після мене в черзі стояла жіночка, підійшла і спитала купити долар, їй сказали що ок, продамо...
Тобто валюта у касі була не лише під замовлення, але Вам її не видали??? Ото ця ЛУМУБа...
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klug
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Додано: Чет 01 вер, 2022 19:55
klug написав:
Тобто валюта у касі була не лише під замовлення, але Вам її не видали??? Ото ця ЛУМУБа...
так і було, сам в шоці від такого.
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root
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Додано: Чет 01 вер, 2022 20:53
klug написав:
Тобто валюта у касі була не лише під замовлення, але Вам її не видали??? Ото ця ЛУМУБа...
чел хотел мешок долларов , а жиночка сзади - только соточку.
более чем уверен, что те кто заказивал по "внутренним спискам" тоже пошли гулять.
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Goodman
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Додано: Чет 01 вер, 2022 21:05
"чел" - це тобіш я? ото да, 700 долярів це ціла торба для пумби
))) а жіночка доречи 500 купувала.
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root
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Додано: Чет 01 вер, 2022 21:10
root 500 и 700, кассиру - день до вечора і мала вона все це на увазі.
Ви спитали, Вам відповіли .
-Я по замовленню.
- Під замовлення привозу нема , до побачення.
два рази в одну воду не війдеш. Така БСУ .
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Goodman
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Додано: Чет 01 вер, 2022 21:14
Goodman написав:
а жиночка сзади - только соточку
Так і знав, що то ви були у маскуванні Арестовича. Думаю, що root
взяв би і сотку, якби сказали, що немає усієї суми, але хоч на хліб можуть видати. І кіпіш би такий не піднімав в Інтернетах. Але який навар з простої видачі?
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klug
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Додано: Чет 01 вер, 2022 21:23
klug написав:
Думаю, що root взяв би і сотку, якби сказали, що немає усієї суми, але хоч на хліб можуть видати. І кіпіш би такий не піднімав в Інтернетах.
ето как спросили у программиста , где ми находимся ?
ответ - на воздушном шаре .
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кассири непробиваемие люди с соответ образованием или без него .
задаром домисливать не будут
сродни продавцам на ринке , день до вечера , день прошел и ... с ним
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Goodman
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