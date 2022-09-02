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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 240241242243>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
4
2- Погане. Некомпетентне.
10%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
4
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 19:47

  Порт написав:У меня есть и кешбек от банка и партнёрка. В том числе и коммуналка.

Який там відсоток на комуналку - 146% без податків?
  root написав:Після мене в черзі стояла жіночка, підійшла і спитала купити долар, їй сказали що ок, продамо...

Тобто валюта у касі була не лише під замовлення, але Вам її не видали??? Ото ця ЛУМУБа...
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 19:55

  klug написав:Тобто валюта у касі була не лише під замовлення, але Вам її не видали??? Ото ця ЛУМУБа...


так і було, сам в шоці від такого.
root
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 20:53

Re: ПУМБ

  klug написав:Тобто валюта у касі була не лише під замовлення, але Вам її не видали??? Ото ця ЛУМУБа...

чел хотел мешок долларов , а жиночка сзади - только соточку.
более чем уверен, что те кто заказивал по "внутренним спискам" тоже пошли гулять.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 21:05

"чел" - це тобіш я? ото да, 700 долярів це ціла торба для пумби :)))) а жіночка доречи 500 купувала.
root
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 21:10

root 500 и 700, кассиру - день до вечора і мала вона все це на увазі.
Ви спитали, Вам відповіли .
-Я по замовленню.
- Під замовлення привозу нема , до побачення.
два рази в одну воду не війдеш. Така БСУ .
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 21:14

  Goodman написав:а жиночка сзади - только соточку

Так і знав, що то ви були у маскуванні Арестовича. Думаю, що root взяв би і сотку, якби сказали, що немає усієї суми, але хоч на хліб можуть видати. І кіпіш би такий не піднімав в Інтернетах. Але який навар з простої видачі?
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 21:23

Re: ПУМБ

  klug написав:Думаю, що root взяв би і сотку, якби сказали, що немає усієї суми, але хоч на хліб можуть видати. І кіпіш би такий не піднімав в Інтернетах.

ето как спросили у программиста , где ми находимся ?
ответ - на воздушном шаре .
------------------------------
кассири непробиваемие люди с соответ образованием или без него .
задаром домисливать не будут
сродни продавцам на ринке , день до вечера , день прошел и ... с ним
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 06:53

  PUMB написав:
  nnallex написав:в августе активно пользовался кешбеком в ресторанах, в этом месяце кешбека от банка нету , только партнерка, карта отправляется на верхнюю антресоль - менеджмент от Бога

Вітаємо!

Банк періодично формує різні пропозиції по кешбеку для клієнтів. Вам запропоновано пропозиції від партнерів.
Наразі, вибірка пропозицій для учасників акції визначалася з використанням моделі автоматичного алгоритму на основі багатьох факторів у тому числі й історії користування клієнтом продуктами банку. Обирайте з переліку запропонованих партнерів та накопичуйте згідно їх умов. По окремим партнерам є змога отримати накопичення до 10% за оплати картками ПУМБ.


Банк периодически пробивает одно дно за другим. Сначала "400к с 17 марта", теперь "акция с кешбэком".
Уже сократил до минимума использование банковских карт, теперь сокращу до нуля. Карты идут на полку, и остальным того же советую.

Сделайте уже тогда вывод кешбэка от 10-20 гривен, крохоборы... Или уберите это совсем, если вам так накладно :) Или добавьте кнопку "Отправить кешбэк на ЗСУ", как в нормальных банках.
Хотя ПУМБ и "нормальный банк" - понятия несовместимые.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 10:15

  Искатель написав:
  PUMB написав:
  nnallex написав:в августе активно пользовался кешбеком в ресторанах, в этом месяце кешбека от банка нету , только партнерка, карта отправляется на верхнюю антресоль - менеджмент от Бога

Вітаємо!

Банк періодично формує різні пропозиції по кешбеку для клієнтів. Вам запропоновано пропозиції від партнерів.
Наразі, вибірка пропозицій для учасників акції визначалася з використанням моделі автоматичного алгоритму на основі багатьох факторів у тому числі й історії користування клієнтом продуктами банку. Обирайте з переліку запропонованих партнерів та накопичуйте згідно їх умов. По окремим партнерам є змога отримати накопичення до 10% за оплати картками ПУМБ.


Банк периодически пробивает одно дно за другим. Сначала "400к с 17 марта", теперь "акция с кешбэком".
Уже сократил до минимума использование банковских карт, теперь сокращу до нуля. Карты идут на полку, и остальным того же советую.

Сделайте уже тогда вывод кешбэка от 10-20 гривен, крохоборы... Или уберите это совсем, если вам так накладно :) Или добавьте кнопку "Отправить кешбэк на ЗСУ", как в нормальных банках.
Хотя ПУМБ и "нормальный банк" - понятия несовместимые.


Рыжик поиздержался в Монако вот и закручивает гайки.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 10:43

  Ratatui написав:Рыжик поиздержался в Монако вот и закручивает гайки.

Полбизнеса отжали, каналы пришлось закрыть, тут не до Монако.
Sagittarius
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