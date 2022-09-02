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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 240241242243

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ПУМБ 3.3 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
4
2- Погане. Некомпетентне.
10%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
4
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 10:48

А що то правда що ПУМБа віп клієнтів не ображає і віддає валюту в касах? :)))) З якого рівня це діє? Персона з платіной годиться? :mrgreen:
root
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 12:18

  klug написав:
  Порт написав:У меня есть и кешбек от банка и партнёрка. В том числе и коммуналка.

Який там відсоток на комуналку - 146% без податків?
Маленький, процент своими, два кредитными. Но, судя по тому, что тут пишут, у некоторых кешбек от банка вовсе отсутствует.
Порт
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 12:25

Нова версія додатку ПУМБ онлайн

У серпні ПК-версію ПУМБ онлайн відключили, залишився тільки додаток. На моєму смартфоні пароль додатку не запам'ятовується, та приходиться при кожному вході змінювати пароль та вводити дані картки.
Питання: Нещодавно вийшла нова версія додатку ПУМБ онлайн. Хтось пробував встановити її на комп'ютер з Windows 11? Там можна встановлювати Android додатки.
stuermer01
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 13:10

  stuermer01 написав:На моєму смартфоні пароль додатку не запам'ятовується, та приходиться при кожному вході змінювати пароль та вводити дані картки.

Рутований? Рут від ПУМБи приховали? Крім того, є можливість самостійно десь записати пароль, а не відновлювати його щоразу.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 14:39

Re: ПУМБ

  stuermer01 написав:У серпні ПК-версію ПУМБ онлайн відключили, залишився тільки додаток. На моєму смартфоні пароль додатку не запам'ятовується, та приходиться при кожному вході змінювати пароль та вводити дані картки.
Питання: Нещодавно вийшла нова версія додатку ПУМБ онлайн. Хтось пробував встановити її на комп'ютер з Windows 11? Там можна встановлювати Android додатки.

Вітаємо!
Додаток розроблений для роботи лише на мобільних пристроях. Щоб розібратися в ситуації чому система просить Вас оновлювати пароль при вході, напишіть нам в особисті повідомлення ПІБ та фінансовий номер.
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 15:03

Kurs

Хто знає де можна дізнативатися курс евро по платіжним карткам пумба?
Raymond
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 15:06

  J написав: начиная с 01 сентября 2022,
не применяется к клиентам Persona:

- выдача валюты со счёта любой суммы теперь только по предзаказу
сроки выдачи по предзаказу :
- до 13.00 первого дня - получаешь на третий день (то есть через день)

и выходные дни из схемы исключаются

PUMB,
это всьо соответствует действительности?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 15:15

Re: ПУМБ

https://about.pumb.ua/presscenter/news/ ... -pumb#info

покращення тарифов уже обсудили?
мутно конечно, но наверно можно снять и эти 500 посленим аккордом так сказать
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 15:20

  cohan написав:500 посленим аккордом

по идее, даже если только 500 и были. А вот оставшуюся соточку уже без % никак (или дополнить до 500 и месяц ждать)
kulikrom
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