У серпні ПК-версію ПУМБ онлайн відключили, залишився тільки додаток. На моєму смартфоні пароль додатку не запам'ятовується, та приходиться при кожному вході змінювати пароль та вводити дані картки. Питання: Нещодавно вийшла нова версія додатку ПУМБ онлайн. Хтось пробував встановити її на комп'ютер з Windows 11? Там можна встановлювати Android додатки.
stuermer01 написав:У серпні ПК-версію ПУМБ онлайн відключили, залишився тільки додаток. На моєму смартфоні пароль додатку не запам'ятовується, та приходиться при кожному вході змінювати пароль та вводити дані картки. Питання: Нещодавно вийшла нова версія додатку ПУМБ онлайн. Хтось пробував встановити її на комп'ютер з Windows 11? Там можна встановлювати Android додатки.
Вітаємо! Додаток розроблений для роботи лише на мобільних пристроях. Щоб розібратися в ситуації чому система просить Вас оновлювати пароль при вході, напишіть нам в особисті повідомлення ПІБ та фінансовий номер.