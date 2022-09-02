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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 вер, 2022 10:48
А що то правда що ПУМБа віп клієнтів не ображає і віддає валюту в касах? ))) З якого рівня це діє? Персона з платіной годиться?
Додано: П'ят 02 вер, 2022 12:18
Який там відсоток на комуналку - 146% без податків?
Маленький, процент своими, два кредитными. Но, судя по тому, что тут пишут, у некоторых кешбек от банка вовсе отсутствует.
Востаннє редагувалось Порт в П'ят 02 вер, 2022 15:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 02 вер, 2022 12:25
Нова версія додатку ПУМБ онлайн
У серпні ПК-версію ПУМБ онлайн відключили, залишився тільки додаток. На моєму смартфоні пароль додатку не запам'ятовується, та приходиться при кожному вході змінювати пароль та вводити дані картки.
Питання: Нещодавно вийшла нова версія додатку ПУМБ онлайн. Хтось пробував встановити її на комп'ютер з Windows 11? Там можна встановлювати Android додатки.
Додано: П'ят 02 вер, 2022 13:10
Додано: П'ят 02 вер, 2022 14:39
Re: ПУМБ
Вітаємо!
Додаток розроблений для роботи лише на мобільних пристроях. Щоб розібратися в ситуації чому система просить Вас оновлювати пароль при вході, напишіть нам в особисті повідомлення ПІБ та фінансовий номер.
Додано: П'ят 02 вер, 2022 15:03
Kurs
Хто знає де можна дізнативатися курс евро по платіжним карткам пумба?
Додано: П'ят 02 вер, 2022 15:06
PUMB,
это всьо соответствует действительности?
Додано: П'ят 02 вер, 2022 15:15
Re: ПУМБ
покращення тарифов уже обсудили?
мутно конечно, но наверно можно снять и эти 500 посленим аккордом так сказать
Додано: П'ят 02 вер, 2022 15:20
Додано: П'ят 02 вер, 2022 15:40
Привыкли к халяве?
Скоро будем платить за вход и за выход.
Нищебродам приготовиться.
Востаннє редагувалось idealstorm в П'ят 02 вер, 2022 15:41, всього редагувалось 1 раз.
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