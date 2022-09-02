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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 вер, 2022 15:41
Подскажите, а как с выдачей бакса с текущих счетов в других городах, кроме Кривого Рога?
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tegen
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 15:43
tegen написав:
Подскажите, а как с выдачей бакса с текущих счетов в других городах, кроме Кривого Рога?
Чем это вам поможет?
В Киеве проблем не встречалось у меня
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idealstorm
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 16:11
Raymond написав:
Хто знає де можна дізнативатися курс евро по платіжним карткам пумба?
Вітаємо!
Інформацію можна перевірити на сайті за посиланням https://about.pumb.ua/info/currency_converter
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 16:25
cohan написав:
https://about.pumb.ua/presscenter/news/ ... -pumb#info
покращення тарифов уже обсудили?
мутно конечно, но наверно можно снять и эти 500 посленим аккордом так сказать
Так це вже хоч щось, правила гри так сказати. Якщо валюту зажимати не будуть а будуть віддавати по своїх нових правилах то це добре. А то я сьогодні зі злості пішов оформився як Віп Персона тепер
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root
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 16:26
root написав: cohan написав:
https://about.pumb.ua/presscenter/news/ ... -pumb#info
покращення тарифов уже обсудили?
мутно конечно, но наверно можно снять и эти 500 посленим аккордом так сказать
Так це вже хоч щось, правила гри так сказати. Якщо валюту зажимати не будуть а будуть віддавати по своїх нових правилах то це добре. А то я сьогодні зі злості пішов оформився як Віп Персона тепер
Аналогично, но в другом банке.
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 16:34
cohan написав:
https://about.pumb.ua/presscenter/news/item/6558-zmni-tarifv-tarifah-debetnih-kartok-pumb#info
покращення тарифов уже обсудили?
мутно конечно, но наверно можно снять и эти 500 посленим аккордом так сказать
т.е. сумму депозита свыше 5,4к $ теперь забирать с комиссией ?
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