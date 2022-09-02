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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ПУМБ 3.3 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
4
2- Погане. Некомпетентне.
10%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
4
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 15:41

Re: ПУМБ

Подскажите, а как с выдачей бакса с текущих счетов в других городах, кроме Кривого Рога?
tegen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 15:43

  tegen написав:Подскажите, а как с выдачей бакса с текущих счетов в других городах, кроме Кривого Рога?

Чем это вам поможет?
В Киеве проблем не встречалось у меня
idealstorm
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 16:11

  Raymond написав:Хто знає де можна дізнативатися курс евро по платіжним карткам пумба?

Вітаємо!

Інформацію можна перевірити на сайті за посиланням https://about.pumb.ua/info/currency_converter
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 16:25

  cohan написав:https://about.pumb.ua/presscenter/news/ ... -pumb#info

покращення тарифов уже обсудили?
мутно конечно, но наверно можно снять и эти 500 посленим аккордом так сказать


Так це вже хоч щось, правила гри так сказати. Якщо валюту зажимати не будуть а будуть віддавати по своїх нових правилах то це добре. А то я сьогодні зі злості пішов оформився як Віп Персона тепер :roll:
root
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 16:26

  root написав:
  cohan написав:https://about.pumb.ua/presscenter/news/ ... -pumb#info

покращення тарифов уже обсудили?
мутно конечно, но наверно можно снять и эти 500 посленим аккордом так сказать


Так це вже хоч щось, правила гри так сказати. Якщо валюту зажимати не будуть а будуть віддавати по своїх нових правилах то це добре. А то я сьогодні зі злості пішов оформився як Віп Персона тепер :roll:

Аналогично, но в другом банке. :mrgreen:
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 16:34

  cohan написав:https://about.pumb.ua/presscenter/news/item/6558-zmni-tarifv-tarifah-debetnih-kartok-pumb#info

покращення тарифов уже обсудили?
мутно конечно, но наверно можно снять и эти 500 посленим аккордом так сказать

т.е. сумму депозита свыше 5,4к $ теперь забирать с комиссией ?
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 17:23

  cohan написав:https://about.pumb.ua/presscenter/news/item/6558-zmni-tarifv-tarifah-debetnih-kartok-pumb#info

покращення тарифов уже обсудили?
мутно конечно, но наверно можно снять и эти 500 посленим аккордом так сказать

Я правильно розумію, що ПУМБа у кращих традиціях гівнобанки опублікувала новину заднім числом? Чи її місяць ніхто не помічав на сайті?
klug
 
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2
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 17:25

https://about.pumb.ua/presscenter/news/ ... -pumb#info

а как теперь "...зняття валюти в касі буде для власників карток всеКАРТА - безкоштовне 2 рази на місяць на загальну суму меншу за 500 000, 01 грн."-
- соотносится с лимитом выдачи валюты не более эквивалента 100тыс.грн/день ?

или тут и было по-особому, не как в остальных банках?
т.е. в день выдадут валюты и больше эквивалента 100тыс.грн ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 18:29

  PUMB написав:
  Raymond написав:Хто знає де можна дізнативатися курс евро по платіжним карткам пумба?

Вітаємо!

Інформацію можна перевірити на сайті за посиланням https://about.pumb.ua/info/currency_converter


так там тільки картковий USD, а EUR я так розумію по курсу МПС і через долар?
root
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 18:38

  root написав:
  PUMB написав:
  Raymond написав:Хто знає де можна дізнативатися курс евро по платіжним карткам пумба?

Вітаємо!

Інформацію можна перевірити на сайті за посиланням https://about.pumb.ua/info/currency_converter


так там тільки картковий USD, а EUR я так розумію по курсу МПС і через долар?


Так
TDK
 
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