ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 вер, 2022 15:41
Подскажите, а как с выдачей бакса с текущих счетов в других городах, кроме Кривого Рога?
tegen
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 15:43
tegen написав:
Подскажите, а как с выдачей бакса с текущих счетов в других городах, кроме Кривого Рога?
Чем это вам поможет?
В Киеве проблем не встречалось у меня
idealstorm
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 16:11
Raymond написав:
Хто знає де можна дізнативатися курс евро по платіжним карткам пумба?
Вітаємо!
Інформацію можна перевірити на сайті за посиланням
https://about.pumb.ua/info/currency_converter
PUMB
Представник банку
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 16:25
cohan написав:
https://about.pumb.ua/presscenter/news/ ... -pumb#info
покращення тарифов уже обсудили?
мутно конечно, но наверно можно снять и эти 500 посленим аккордом так сказать
Так це вже хоч щось, правила гри так сказати. Якщо валюту зажимати не будуть а будуть віддавати по своїх нових правилах то це добре. А то я сьогодні зі злості пішов оформився як Віп Персона тепер
root
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 16:26
root написав: cohan написав:
https://about.pumb.ua/presscenter/news/ ... -pumb#info
покращення тарифов уже обсудили?
мутно конечно, но наверно можно снять и эти 500 посленим аккордом так сказать
Так це вже хоч щось, правила гри так сказати. Якщо валюту зажимати не будуть а будуть віддавати по своїх нових правилах то це добре. А то я сьогодні зі злості пішов оформився як Віп Персона тепер
Аналогично, но в другом банке.
копейка
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 16:34
cohan написав:
https://about.pumb.ua/presscenter/news/item/6558-zmni-tarifv-tarifah-debetnih-kartok-pumb#info
покращення тарифов уже обсудили?
мутно конечно, но наверно можно снять и эти 500 посленим аккордом так сказать
т.е. сумму депозита свыше 5,4к $ теперь забирать с комиссией ?
J
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 17:23
cohan написав:
https://about.pumb.ua/presscenter/news/item/6558-zmni-tarifv-tarifah-debetnih-kartok-pumb#info
покращення тарифов уже обсудили?
мутно конечно, но наверно можно снять и эти 500 посленим аккордом так сказать
Я правильно розумію, що ПУМБа у кращих традиціях гівнобанки опублікувала новину заднім числом? Чи її місяць ніхто не помічав на сайті?
klug
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2
Додано: П'ят 02 вер, 2022 17:25
https://about.pumb.ua/presscenter/news/ ... -pumb#info
а как теперь "...зняття валюти в касі буде для власників карток всеКАРТА - безкоштовне 2 рази на місяць на загальну суму меншу за 500 000, 01 грн."-
- соотносится с лимитом выдачи валюты не более эквивалента 100тыс.грн/день ?
или тут и было по-особому, не как в остальных банках?
т.е. в день выдадут валюты и больше эквивалента 100тыс.грн ?
flysoulfly
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 18:29
так там тільки картковий USD, а EUR я так розумію по курсу МПС і через долар?
root
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 18:38
root написав:
так там тільки картковий USD, а EUR я так розумію по курсу МПС і через долар?
Так
TDK
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