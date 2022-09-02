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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
4
2- Погане. Некомпетентне.
10%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
4
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 18:52

Ого, гривневим мастеркардом не вигідно купувати щось за євро :(
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 19:05

  idealstorm написав:
  tegen написав:Подскажите, а как с выдачей бакса с текущих счетов в других городах, кроме Кривого Рога?

Чем это вам поможет?
В Киеве проблем не встречалось у меня


Тем, чтобы понять общую картину по банку в целом.
tegen
 
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