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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 вер, 2022 19:05
idealstorm написав: tegen написав:
Подскажите, а как с выдачей бакса с текущих счетов в других городах, кроме Кривого Рога?
Чем это вам поможет?
В Киеве проблем не встречалось у меня
Тем, чтобы понять общую картину по банку в целом.
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 20:57
ramzes4 написав: ВIВ написав:PUMB
Подскажите, у меня при входе в КБ .
"Помилка
не вдається отримати дані."
Пробовал на разных тедефонах, и на бете и на обычной версии.
Шо делать?
О, и у меня такое дело.
У Вас что-то решилось?
У меня все так же даю Помилку.
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