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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 251252253254 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 31 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 13% 4 2- Погане. Некомпетентне. 10% 3 3- Задовільне. Хотілося б краще. 29% 9 4- Добре. Як і повинно бути. 35% 11 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 13% 4 Всього голосів : 31 Додано: Пон 05 вер, 2022 17:39 пумб не выдача валюты ЗАЧЕМ ВЫ Вводите клиентов в заблуждение?2 раза заказывал и 2 раза мимо кассы !!! И это Одесса Я представляю что в небольших городах происходит user70464

Повідомлень: 8 З нами з: 31.08.22 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 вер, 2022 17:44 root написав: Треба добавити ще одне речення. "Але це не точно"



Поліну й правда навчили писати, але читати поки що в розробці.



Поліна каже що в депозитчиків є якийсь менегер, але мене на гарячці тільки попросили перевести гроші на картку з депозиту так як замовлення неможна робити на пусту картку.

А в відділенні включили дурака і розпитували що за гроші я поклав на депози, де я їх взяв... виявилось вони не кошерні.



Це топчик по маразму. Треба добавити ще одне речення. "Але це не точно"й правда навчили писати, але читати поки що в розробці.каже що в депозитчиків є якийсь менегер, але мене на гарячці тільки попросили перевести гроші на картку з депозиту так як замовлення неможна робити на пусту картку.А в відділенні включили дурака і розпитували що за гроші я поклав на депози, де я їх взяв... виявилось вони не кошерні.Це топчик по маразму. як співав Бумбокс "Поліна! Я - на колінах" як співав Бумбокс"Поліна! Я - на колінах" flysoulfly Повідомлень: 947 З нами з: 13.01.09 Подякував: 409 раз. Подякували: 44 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 вер, 2022 18:55 Re: ПУМБ 4 ий раз замовляю валюту з 26 серпня, кожного разу приходжу до відділення де кажуть що мені не привезли. Чому мене ні повідомляють про статус мого замовлення ? Чому не переноситься замовлення на наступний день? Чому я повинен ходити через день до банку щоб з'ясувати чи привезли моє замовлення? І нарешті коли мені видадуть мої кошти?

P.S. Чим клієнти з валютним депозитом кращі від клієнтів з гривневим депозитом? vanok Повідомлень: 272 З нами з: 12.02.13 Подякував: 23 раз. Подякували: 37 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 вер, 2022 21:08 vanok написав: 4 ий раз замовляю валюту з 26 серпня, кожного разу приходжу до відділення де кажуть що мені не привезли. Чому мене ні повідомляють про статус мого замовлення ? Чому не переноситься замовлення на наступний день? Чому я повинен ходити через день до банку щоб з'ясувати чи привезли моє замовлення? І нарешті коли мені видадуть мої кошти?

P.S. Чим клієнти з валютним депозитом кращі від клієнтів з гривневим депозитом? 4 ий раз замовляю валюту з 26 серпня, кожного разу приходжу до відділення де кажуть що мені не привезли. Чому мене ні повідомляють про статус мого замовлення ? Чому не переноситься замовлення на наступний день? Чому я повинен ходити через день до банку щоб з'ясувати чи привезли моє замовлення? І нарешті коли мені видадуть мої кошти?P.S. Чим клієнти з валютним депозитом кращі від клієнтів з гривневим депозитом?



Та нічим. представнику якусь дивну методичку видали та відправили строчити коментарі про те, що бакси різні, з разних Америк, з різним постачанням, у різних броньовиках привозять.



Хоча... мене відвідала страшна думка, про те, що він дійсно вірить у цю маячню, яку верзе. А у нього є керівники, мабуть й вище керівництво банку форум проглядає.

Їм самим не огидно, що вони топлять банк, який особисто для мене був в ТОП-3?



Форум читають тисячі потенційних клієнтів. У банку дійсно думають, що вони зможуть наростити клієнтську базу, роблячи з вже існуючих клієнтів йолопів, кажучи на А Б?



У мене у Кривому Розі є такі мережі заправок "НТС" та "ВостокГаз". Так ось у них два місяці тому при тотальному дефіциті паливо було завжди, але по талонах, які можна було придбати у них в офісі за готівку по ціні 75 грн за літр, тоді як у адекватних компаній 50-57 грн.



Паливна криза закінчилася і дуже багато людей лише у моєму оточенні принципово туди не їздять заправлятися, пам'ятаючи про їх відношення. Лише два місяці надприбутків і відтік тисяч постійних клієнтів назавжди. Ось про ще ПУМБу варто подумати, а не шокувати відвідувачів Поліною, яку навчили писати Та нічим. представнику якусь дивну методичку видали та відправили строчити коментарі про те, що бакси різні, з разних Америк, з різним постачанням, у різних броньовиках привозять.Хоча... мене відвідала страшна думка, про те, що він дійсно вірить у цю маячню, яку верзе. А у нього є керівники, мабуть й вище керівництво банку форум проглядає.Їм самим не огидно, що вони топлять банк, який особисто для мене був в ТОП-3?Форум читають тисячі потенційних клієнтів. У банку дійсно думають, що вони зможуть наростити клієнтську базу, роблячи з вже існуючих клієнтів йолопів, кажучи на А Б?У мене у Кривому Розі є такі мережі заправок "НТС" та "ВостокГаз". Так ось у них два місяці тому при тотальному дефіциті паливо було завжди, але по талонах, які можна було придбати у них в офісі за готівку по ціні 75 грн за літр, тоді як у адекватних компаній 50-57 грн.Паливна криза закінчилася і дуже багато людей лише у моєму оточенні принципово туди не їздять заправлятися, пам'ятаючи про їх відношення. Лише два місяці надприбутків і відтік тисяч постійних клієнтів назавжди. Ось про ще ПУМБу варто подумати, а не шокувати відвідувачів Поліною, яку навчили писати ukrmvs

Повідомлень: 180 З нами з: 22.05.17 Подякував: 7 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 вер, 2022 21:33 Alien написав: Представник банку Пумб а поясніть будь ласка який сенс у замовленні готівки у випадку коли готівка уже є у касі відділення? Я більше 10 років пропрацювавши у сфері організації готіыкового обігу вперге стикаюсь із ситуацією коли треба замовляти те, що уже є в касі на момент замовлення. Якраз сама процедура замовлення була вигадана банками для того щоб у випадку ВІДСУТНОСТІ валюти заздалегідь знати шо клієнт прийде за валютою і забезпечити відділення відповідним підкріпленням. Пумб що спеціально буде везти готивкову валюту до того відділення де вона і так є в наявності? Чи у чому логіка замовлення валюти коли вона є в наявності і клієнт стоїть коло віконця касира? Не розумію Чому банк не може виконати своє зобов'язання перед клієнтом а намагається усіляко відтермінувати повернення боргу? Адже банк користуючись коштами клієнта одночасно є його боржником, чи не так? То чому боржник (банк) намагається робити усе щоб повернуть свій Борг кредитору (клиенту) якомога пізніше? За думкою Пумба саме так має виглядати лояльність банку до його клієнта?

І ще якщо дозволите одне питаннячко - Яким саме пунктом публічної пропозиції (Чи як там у вашому банку називається документ що регламентує розрахунково-касове обслуговування клієнтів фізичних осіб) передбачена обов'язковість замовлення будь-якої суми валютної готівки через гарячу линию? Якщо можна процитуйте цей пункт. Чи є там згадка про те що банк має право не повертати клієнтові його кошти якщо він не замовив заздалегідь готівку у відповідній валюті при тому що відповідна валюта на момент звернення клієнта у касі була і вона не була обтяжена замовленнями інших клієнтів? Коли вказані вимоги (про обов'язковість замовлення валютної готівки) вступили в силу (донедавна таких вимог точно не було - за наявності валюти у касі без проблем можна було зняти 2000 доларів чи євро)? Яким чином були поінформовані клієнти банку за 30 днів до того як такі зміни вступили в силу? Заздалегідь дякую. Представник банку Пумб а поясніть будь ласка який сенс у замовленні готівки у випадку коли готівка уже є у касі відділення? Я більше 10 років пропрацювавши у сфері організації готіыкового обігу вперге стикаюсь із ситуацією коли треба замовляти те, що уже є в касі на момент замовлення. Якраз сама процедура замовлення була вигадана банками для того щоб у випадку ВІДСУТНОСТІ валюти заздалегідь знати шо клієнт прийде за валютою і забезпечити відділення відповідним підкріпленням. Пумб що спеціально буде везти готивкову валюту до того відділення де вона і так є в наявності? Чи у чому логіка замовлення валюти коли вона є в наявності і клієнт стоїть коло віконця касира? Не розумію Чому банк не може виконати своє зобов'язання перед клієнтом а намагається усіляко відтермінувати повернення боргу? Адже банк користуючись коштами клієнта одночасно є його боржником, чи не так? То чому боржник (банк) намагається робити усе щоб повернуть свій Борг кредитору (клиенту) якомога пізніше? За думкою Пумба саме так має виглядати лояльність банку до його клієнта?І ще якщо дозволите одне питаннячко - Яким саме пунктом публічної пропозиції (Чи як там у вашому банку називається документ що регламентує розрахунково-касове обслуговування клієнтів фізичних осіб) передбачена обов'язковість замовлення будь-якої суми валютної готівки через гарячу линию? Якщо можна процитуйте цей пункт. Чи є там згадка про те що банк має право не повертати клієнтові його кошти якщо він не замовив заздалегідь готівку у відповідній валюті при тому що відповідна валюта на момент звернення клієнта у касі була і вона не була обтяжена замовленнями інших клієнтів? Коли вказані вимоги (про обов'язковість замовлення валютної готівки) вступили в силу (донедавна таких вимог точно не було - за наявності валюти у касі без проблем можна було зняти 2000 доларів чи євро)? Яким чином були поінформовані клієнти банку за 30 днів до того як такі зміни вступили в силу? Заздалегідь дякую.



я дуже сподіваюся, що НБУ вже працює з цього питання і ініціаторам цієї багатоходівочки сильно дістанеться за ініціативу.

поки у касі дійсно були проблеми з постачанням валюти, питань до банку особливих бути не може.

Але не видавати наявне, розповідаючи про якихось іншопланетян, що не доставили "інші", "не такі" долари, які треба видавати за внутрішньою секретною інструкцією банку, це вже занадто.

Можливо, хтось хотів пошуткувати, ввімкнувши Поліну на форумі, але, мабуть, представник банку не чув, що гроші люблять тишу і за подібні фокуси неодмінно будуть наслідки. я дуже сподіваюся, що НБУ вже працює з цього питання і ініціаторам цієї багатоходівочки сильно дістанеться за ініціативу.поки у касі дійсно були проблеми з постачанням валюти, питань до банку особливих бути не може.Але не видавати наявне, розповідаючи про якихось іншопланетян, що не доставили "інші", "не такі" долари, які треба видавати за внутрішньою секретною інструкцією банку, це вже занадто.Можливо, хтось хотів пошуткувати, ввімкнувши Поліну на форумі, але, мабуть, представник банку не чув, що гроші люблять тишу і за подібні фокуси неодмінно будуть наслідки. ukrmvs

Повідомлень: 180 З нами з: 22.05.17 Подякував: 7 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 вер, 2022 22:52 AAS написав: через те, що гроші надійшли з зарубіжного гаманця через те, що гроші надійшли з зарубіжного гаманця

А давно ли и кто разрешил заводить на валютные счета банка безнальную валюту с зарубежных кошельков, в т.ч. возможно полученную путем выгодной конвертации из гривны через всякие там революты, N26 и им подобные учреждения? Эти учреждения подписывали с ПУМБом договор о том, что он будет обналичивать их карты или переводы с их карт?



Вроде ж раньше такого не было и шума такого с валютой не было. Ее внос и вынос были в основном только налом за исключением свифта, который был очень дорогим, поэтому использовался редко. А теперь получается, что наличную валюту в банк принесли одни клиенты, а заберут ее другие? Поясните откуда тут ноги растут? Это револютчики этот шум поднимают? Откуда взялась безнальная валюта, под которую нет нала?



Имхо, если завел валюту в банк безналом, то и получай (используй) ее безналом. Там откуда завел или, например, в заграничных банках и их банкоматах, если сможешь. Перед тем как связываться с вышеупомянутыми организациями, наверное, нужно было поинтересоваться, можно ли будет снять и везде ли деньги, прошедшие через них? А то похоже на то, что вроде как одни нашли лазейку, через которую хотят взуть других. Так? А давно ли и кто разрешил заводить на валютные счета банка безнальную валюту с зарубежных кошельков, в т.ч. возможно полученную путем выгодной конвертации из гривны через всякие там революты, N26 и им подобные учреждения? Эти учреждения подписывали с ПУМБом договор о том, что он будет обналичивать их карты или переводы с их карт?Вроде ж раньше такого не было и шума такого с валютой не было. Ее внос и вынос были в основном только налом за исключением свифта, который был очень дорогим, поэтому использовался редко. А теперь получается, что наличную валюту в банк принесли одни клиенты, а заберут ее другие? Поясните откуда тут ноги растут? Это револютчики этот шум поднимают? Откуда взялась безнальная валюта, под которую нет нала?Имхо, если завел валюту в банк безналом, то и получай (используй) ее безналом. Там откуда завел или, например, в заграничных банках и их банкоматах, если сможешь. Перед тем как связываться с вышеупомянутыми организациями, наверное, нужно было поинтересоваться, можно ли будет снять и везде ли деньги, прошедшие через них? А то похоже на то, что вроде как одни нашли лазейку, через которую хотят взуть других. Так? newbie Повідомлень: 6737 З нами з: 22.06.15 Подякував: 22 раз. Подякували: 634 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 вер, 2022 23:07 ukrmvs написав: НБУ вже працює з цього питання НБУ вже працює з цього питання

А не НБУ ли разрешил банкам конвертировать гривну в безналичную валюту, не обеспеченную наличной? А главное для чего? Чтобы "поддержать" гривну? Или для указания тем, у кого была эта валюта (кто ее принес в банки) на то, куда она делась? Т.е., что ее забрали (экспроприировали) другие. Зачем это нужно было делать? Этим вопросом кто-то занимается? А не НБУ ли разрешил банкам конвертировать гривну в безналичную валюту, не обеспеченную наличной? А главное для чего? Чтобы "поддержать" гривну? Или для указания тем, у кого была эта валюта (кто ее принес в банки) на то, куда она делась? Т.е., что ее забрали (экспроприировали) другие. Зачем это нужно было делать? Этим вопросом кто-то занимается? newbie Повідомлень: 6737 З нами з: 22.06.15 Подякував: 22 раз. Подякували: 634 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 вер, 2022 00:10 цирк uaprofi

Повідомлень: 5347 З нами з: 21.04.11 Подякував: 800 раз. Подякували: 616 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 вер, 2022 00:12 newbie написав: ukrmvs написав: НБУ вже працює з цього питання НБУ вже працює з цього питання

А не НБУ ли разрешил банкам конвертировать гривну в безналичную валюту, не обеспеченную наличной? А главное для чего? Чтобы "поддержать" гривну? Или для указания тем, у кого была эта валюта (кто ее принес в банки) на то, куда она делась? Т.е., что ее забрали (экспроприировали) другие. Зачем это нужно было делать? Этим вопросом кто-то занимается? А не НБУ ли разрешил банкам конвертировать гривну в безналичную валюту, не обеспеченную наличной? А главное для чего? Чтобы "поддержать" гривну? Или для указания тем, у кого была эта валюта (кто ее принес в банки) на то, куда она делась? Т.е., что ее забрали (экспроприировали) другие. Зачем это нужно было делать? Этим вопросом кто-то занимается?

Не та методичка. За півтора місяці ПУМБа ще ні копійки не сконвертував згідно з тією підлою постановою злого НБУ. Не та методичка. За півтора місяці ПУМБа ще ні копійки не сконвертував згідно з тією підлою постановою злого НБУ. klug Повідомлень: 7412 З нами з: 18.08.14 Подякував: 315 раз. Подякували: 1039 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 251252253254 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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