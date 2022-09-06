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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 вер, 2022 17:39
пумб не выдача валюты
ЗАЧЕМ ВЫ Вводите клиентов в заблуждение?2 раза заказывал и 2 раза мимо кассы !!! И это Одесса Я представляю что в небольших городах происходит
Додано: Пон 05 вер, 2022 17:44
як співав Бумбокс "Поліна! Я - на колінах"
Додано: Пон 05 вер, 2022 18:55
Re: ПУМБ
4 ий раз замовляю валюту з 26 серпня, кожного разу приходжу до відділення де кажуть що мені не привезли. Чому мене ні повідомляють про статус мого замовлення ? Чому не переноситься замовлення на наступний день? Чому я повинен ходити через день до банку щоб з'ясувати чи привезли моє замовлення? І нарешті коли мені видадуть мої кошти?
P.S. Чим клієнти з валютним депозитом кращі від клієнтів з гривневим депозитом?
Додано: Пон 05 вер, 2022 21:08
Та нічим. представнику якусь дивну методичку видали та відправили строчити коментарі про те, що бакси різні, з разних Америк, з різним постачанням, у різних броньовиках привозять.
Хоча... мене відвідала страшна думка, про те, що він дійсно вірить у цю маячню, яку верзе. А у нього є керівники, мабуть й вище керівництво банку форум проглядає.
Їм самим не огидно, що вони топлять банк, який особисто для мене був в ТОП-3?
Форум читають тисячі потенційних клієнтів. У банку дійсно думають, що вони зможуть наростити клієнтську базу, роблячи з вже існуючих клієнтів йолопів, кажучи на А Б?
У мене у Кривому Розі є такі мережі заправок "НТС" та "ВостокГаз". Так ось у них два місяці тому при тотальному дефіциті паливо було завжди, але по талонах, які можна було придбати у них в офісі за готівку по ціні 75 грн за літр, тоді як у адекватних компаній 50-57 грн.
Паливна криза закінчилася і дуже багато людей лише у моєму оточенні принципово туди не їздять заправлятися, пам'ятаючи про їх відношення. Лише два місяці надприбутків і відтік тисяч постійних клієнтів назавжди. Ось про ще ПУМБу варто подумати, а не шокувати відвідувачів Поліною, яку навчили писати
Додано: Пон 05 вер, 2022 21:33
я дуже сподіваюся, що НБУ вже працює з цього питання і ініціаторам цієї багатоходівочки сильно дістанеться за ініціативу.
поки у касі дійсно були проблеми з постачанням валюти, питань до банку особливих бути не може.
Але не видавати наявне, розповідаючи про якихось іншопланетян, що не доставили "інші", "не такі" долари, які треба видавати за внутрішньою секретною інструкцією банку, це вже занадто.
Можливо, хтось хотів пошуткувати, ввімкнувши Поліну на форумі, але, мабуть, представник банку не чув, що гроші люблять тишу і за подібні фокуси неодмінно будуть наслідки.
Додано: Пон 05 вер, 2022 22:52
А давно ли и кто разрешил заводить на валютные счета банка безнальную валюту с зарубежных кошельков, в т.ч. возможно полученную путем выгодной конвертации из гривны через всякие там революты, N26 и им подобные учреждения? Эти учреждения подписывали с ПУМБом договор о том, что он будет обналичивать их карты или переводы с их карт?
Вроде ж раньше такого не было и шума такого с валютой не было. Ее внос и вынос были в основном только налом за исключением свифта, который был очень дорогим, поэтому использовался редко. А теперь получается, что наличную валюту в банк принесли одни клиенты, а заберут ее другие? Поясните откуда тут ноги растут? Это револютчики этот шум поднимают? Откуда взялась безнальная валюта, под которую нет нала?
Имхо, если завел валюту в банк безналом, то и получай (используй) ее безналом. Там откуда завел или, например, в заграничных банках и их банкоматах, если сможешь. Перед тем как связываться с вышеупомянутыми организациями, наверное, нужно было поинтересоваться, можно ли будет снять и везде ли деньги, прошедшие через них? А то похоже на то, что вроде как одни нашли лазейку, через которую хотят взуть других. Так?
Додано: Пон 05 вер, 2022 23:07
А не НБУ ли разрешил банкам конвертировать гривну в безналичную валюту, не обеспеченную наличной? А главное для чего? Чтобы "поддержать" гривну? Или для указания тем, у кого была эта валюта (кто ее принес в банки) на то, куда она делась? Т.е., что ее забрали (экспроприировали) другие. Зачем это нужно было делать? Этим вопросом кто-то занимается?
Додано: Вів 06 вер, 2022 00:12
Не та методичка. За півтора місяці ПУМБа ще ні копійки не сконвертував згідно з тією підлою постановою злого НБУ.
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