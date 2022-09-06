newbie написав:

А давно ли и кто разрешил заводить на валютные счета банка безнальную валюту с зарубежных кошельков, в т.ч. возможно полученную путем выгодной конвертации из гривны через всякие там революты, N26 и им подобные учреждения? Эти учреждения подписывали с ПУМБом договор о том, что он будет обналичивать их карты или переводы с их карт?Вроде ж раньше такого не было и шума такого с валютой не было. Ее внос и вынос были в основном только налом за исключением свифта, который был очень дорогим, поэтому использовался редко. А теперь получается, что наличную валюту в банк принесли одни клиенты, а заберут ее другие? Поясните откуда тут ноги растут? Это револютчики этот шум поднимают? Откуда взялась безнальная валюта, под которую нет нала?Имхо, если завел валюту в банк безналом, то и получай (используй) ее безналом. Там откуда завел или, например, в заграничных банках и их банкоматах, если сможешь. Перед тем как связываться с вышеупомянутыми организациями, наверное, нужно было поинтересоваться, можно ли будет снять и везде ли деньги, прошедшие через них? А то похоже на то, что вроде как одни нашли лазейку, через которую хотят взуть других. Так?