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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
4
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
4
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 07:33

  newbie написав:А давно ли и кто разрешил заводить на валютные счета банка безнальную валюту с зарубежных кошельков, в т.ч. возможно полученную путем выгодной конвертации из гривны через всякие там революты, N26 и им подобные учреждения? Эти учреждения подписывали с ПУМБом договор о том, что он будет обналичивать их карты или переводы с их карт?

Вроде ж раньше такого не было и шума такого с валютой не было. Ее внос и вынос были в основном только налом за исключением свифта, который был очень дорогим, поэтому использовался редко. А теперь получается, что наличную валюту в банк принесли одни клиенты, а заберут ее другие? Поясните откуда тут ноги растут? Это револютчики этот шум поднимают? Откуда взялась безнальная валюта, под которую нет нала?

Имхо, если завел валюту в банк безналом, то и получай (используй) ее безналом. Там откуда завел или, например, в заграничных банках и их банкоматах, если сможешь. Перед тем как связываться с вышеупомянутыми организациями, наверное, нужно было поинтересоваться, можно ли будет снять и везде ли деньги, прошедшие через них? А то похоже на то, что вроде как одни нашли лазейку, через которую хотят взуть других. Так?



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Розраб Поліни детект! :mrgreen:
root
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 08:04

Re: ПУМБ

  newbie написав:Имхо, если завел валюту в банк безналом, то и получай (используй) ее безналом. Там откуда завел или, например, в заграничных банках и их банкоматах, если сможешь.


Следуя вашей логике если родственники из Европы прислали денег на карту, то нефиг их тратить в Украине, надо выехать к родственникам и тратить их там? Если получил компенсацию от авиакомпании за задержку рейса, то деньги потратить на авиабилеты этой же авиакомпании?
Вам в НБУ будут рады, столько новых ограничений сможете придумать.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 09:55

Напомните, пополнение по IBAN дебетовой карты Всеможу без комиссии?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 09:59

  anikola13 написав:Напомните, пополнение по IBAN дебетовой карты Всеможу без комиссии?


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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 10:20

  anikola13 написав:Напомните, пополнение по IBAN дебетовой карты Всеможу без комиссии?

ПУМБ не бере комісії при поповненні дебетової "всеКАРТИ" у UAH, USD, PLN, GBP. Але можлива комісія інших банків чи сервісів.
Для карток у EUR є комісія на готівкове (1%) та безготівкове (1% від суми, мін екв. 5 EUR + 30 UAH) поповнення.
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 10:44

Re: ПУМБ квест продолжение

итак 4 раз валюту не дали Малого того оказывается что помимо наличия карты нужно еще и паспорт показывать Оказывается такой регламент Сначала еле нашел саму карту Обошел 5 отд. а теперь оказ. еще дай паспорт
Искренний совет товарищам по несчастью-заберайте гр по 40.50 пока еще курс терпимый
user70464
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 11:47

Re: ПУМБ

  newbie написав:Это револютчики этот шум поднимают?


именно, даже сомнений нет, что основной шум от них (не все конечно, но очень многие).
бОльшая часть революционеров вместо того, чтоб работать на нормальной работе, занимаются читтерством с зарубежными картами и системами и при этом искренне негодуют "а почему мне это банк не отдает валюту?", разводя многостраничный флуд. Сами прекрасно всё понимают (наверное), но продолжают клеить дураков - банк(и) же всё прекрасно видит, поэтому и предпринимает определенные меры защиты от хитро..
Сейчас мне скажут что им типа родственники пересылают из-за рубежа - если это так, то тыщу-две баксов вам отдадут без проблем, ну зайдете в банк 2-3 раза, ничего с вами не случится. Или с того же депозита (я недавно снимал древние остатки - не было никаких предзаказов, снял и забыл). Ну а некоторые, кому родственники пересылают много-тыщ баксов ежемесячно или что-то типа этого - в 90+% случаев лукавят - ага-ага, родственники им пересылают ежемесячно много-тыщ баксов, причем скорее всего в последние пару месяцев, ага-ага :lol:
Кидайте в меня чем хотите, мне пох, просто смешно читать все эти страдания, что кому-то что-то не отдают или кого-то где-то забанили :lol:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 06 вер, 2022 11:53, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 11:52

О, ще один кот теоретик. навіть коментувати не хочу.

p.s.
Хлопці та дівчата, хто ходить в клуб Персона, там тлефони є 590 та 0 800 501 495
на них можна додзвонитись тільки з фінансованого чи з інших теж? а то в мене другий варік не проходить. :cry:
Востаннє редагувалось root в Вів 06 вер, 2022 11:54, всього редагувалось 1 раз.
root
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 11:54

Re: ПУМБ

та можете не коментувати, я не займаюсь цим читтерством*.

Якщо у вас дійсно є серьезні проблеми з отриманням готівки і ви також цим * не займаєтесь, то впевнений що ситуація нормально розрулиться.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 11:57

Alex2007 перед тим як писати маячню краше б поцікавились про шо мова. Люди чітко писали що депозит не можуть забрати. Розумієте? Депозит! Де тут читтерство? Критикан, блін
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