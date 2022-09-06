не звертайте уваги, це теоретики, у них свій світ і уявлення якісь ))) їм краще за інших видно. Нема сенсу сперечатись.
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Додано: Вів 06 вер, 2022 12:01
Re: ПУМБ
Додано: Вів 06 вер, 2022 12:05
Так це можете сказати "дякую" тим самим товарисчам, які займаються валютним обналом через цей банк та інші. Валюта (яка в країні обмежена в кількості зі зрозумілих загальних причин) замість того, щоб піти на віддачу вашого депозиту, йдуть от тим поцикам (можливо, і крупним своїм дядькам, які аналогічне щось роблять, але ще в більших масштабах). Ось і маємо щось незрозуміле.
Яж не кажу що всі тут такі.
п.с Можливо в банку і є якісь локальні додаткові причини, але у пумбі завжди була валюта; його покласти ще треба примудритись.
п.с.2 я не відбілюю банк.
п.с.3 от того і треба припиняти гратись в самообман з фіксованим курсом, та робити єдиний, а не фіксований, курс - це до керманичів відноситься. Не буде цих зазорів дивних, то й не буде і зайвих незрозумілих речей.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 06 вер, 2022 12:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 06 вер, 2022 12:07
Ну так и тратьте их в той форме, в которой Вам их прислали. Или я должен отдать Вам свой нал (банк должен отдать Вам тот нал, который я ему принес)? А мне что останется? Дырка от бублика и выдача с комиссией? Хорошая у Вас логика. Это справедливо?
И не надо лукавить. Всем резко прислали родственники? Причем не по свифту, по которому бы выдали 100%. А чего ж раньше такого не было? Почему только сейчас такой кипиш поднялся? Кто-то нашел и использовал лазейку для дешевой конвертации? А кто-то ее сделал? При этом те, у кого уводят валюту, должны на это спокойно смотреть?
Давайте начистоту. Раньше валюта среди физлиц ходила (ложилась на счета и снималась) почти исключительно только налом. При этом не была платежным средством. А теперь с какого все изменилось? Кто угодно может Вам ее перечислять безналом и Вы можете им ее перечислять. А это фактически платежи. Гривна тогда побоку, где-тогда ее поддержка и кто это придумал? Не надо считать других лохами.
Востаннє редагувалось newbie в Вів 06 вер, 2022 12:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 06 вер, 2022 12:15
Додано: Вів 06 вер, 2022 12:35
Не все писали, что депозит. Если не отдают депозит, то читайте Постанову НБУ по депозитам, разбирайтесь, что такое неплатежеспособность, внебалансовый счет 9806 и действуйте соответственно. Раскручивание этой темы действует на банки достаточно эффективно.
Но в ПУМБе вроде не было своих лимитов на выдачу, предзаказов и т.д., как у других кандидатов на ВА. И вдруг с валютой поднялся кипиш.
Причем Вы хотите сказать, что это именно валютным депозитчикам, заносившим в банк нал, теперь его не отдают? Но тогда куда он делся? Его частично отдали и сейчас отдают кому-то другим? Револютчикам что ли?
Но с чего бы это, если из пояснений следует, что не отдают тем, кто переводил с зарубежных кошельков?
Причем надо ж понимать и что депозиты бывают разные. Вчера завел на счет безнал с зарубежного кошелька и положил его на свободный депозит, сегодня пришел в кассу и уже снимает с этого депозита нал. А остальные, хранившие в банке валюту годами, получается, лохи? И это называется, у них слюна течет или все таки как-то по другому?
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