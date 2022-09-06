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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 253254255256 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 32 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 13% 4 2- Погане. Некомпетентне. 9% 3 3- Задовільне. Хотілося б краще. 31% 10 4- Добре. Як і повинно бути. 34% 11 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 13% 4 Всього голосів : 32 Додано: Вів 06 вер, 2022 12:01 Re: ПУМБ Alien написав: Alien Alien

не звертайте уваги, це теоретики, у них свій світ і уявлення якісь ))) їм краще за інших видно. Нема сенсу сперечатись. не звертайте уваги, це теоретики, у них свій світ і уявлення якісь))) їм краще за інших видно. Нема сенсу сперечатись. root

Повідомлень: 984 З нами з: 04.03.15 Подякував: 203 раз. Подякували: 125 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 вер, 2022 12:05 Alien написав: Alex2007 перед тим як писати маячню краше б поцікавились про шо мова. Люди чітко писали що депозит не можуть забрати. Розумієте? Депозит! Де тут читтерство? Критикан, блін перед тим як писати маячню краше б поцікавились про шо мова. Люди чітко писали що депозит не можуть забрати. Розумієте? Депозит! Де тут читтерство? Критикан, блін



Так це можете сказати "дякую" тим самим товарисчам, які займаються валютним обналом через цей банк та інші. Валюта (яка в країні обмежена в кількості зі зрозумілих загальних причин) замість того, щоб піти на віддачу вашого депозиту, йдуть от тим поцикам (можливо, і крупним своїм дядькам, які аналогічне щось роблять, але ще в більших масштабах). Ось і маємо щось незрозуміле.



Яж не кажу що всі тут такі.



п.с Можливо в банку і є якісь локальні додаткові причини, але у пумбі завжди була валюта; його покласти ще треба примудритись.



п.с.2 я не відбілюю банк.



п.с.3 от того і треба припиняти гратись в самообман з фіксованим курсом, та робити єдиний, а не фіксований, курс - це до керманичів відноситься. Не буде цих зазорів дивних, то й не буде і зайвих незрозумілих речей. Так це можете сказати "дякую" тим самим товарисчам, які займаються валютним обналом через цей банк та інші. Валюта (яка в країні обмежена в кількості зі зрозумілих загальних причин) замість того, щоб піти на віддачу вашого депозиту, йдуть от тим поцикам (можливо, і крупним своїм дядькам, які аналогічне щось роблять, але ще в більших масштабах). Ось і маємо щось незрозуміле.Яж не кажу що всі тут такі.п.с Можливо в банку і є якісь локальні додаткові причини, але у пумбі завжди була валюта; його покласти ще треба примудритись.п.с.2 я не відбілюю банк.п.с.3 от того і треба припиняти гратись в самообман з фіксованим курсом, та робити єдиний, а не фіксований, курс - це до керманичів відноситься. Не буде цих зазорів дивних, то й не буде і зайвих незрозумілих речей. Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 06 вер, 2022 12:10, всього редагувалось 1 раз. Alex2007 1

Повідомлень: 3645 З нами з: 11.10.16 Подякував: 1741 раз. Подякували: 1609 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 вер, 2022 12:07 antey718 написав: Следуя вашей логике если родственники из Европы прислали денег на карту Следуя вашей логике если родственники из Европы прислали денег на карту

Ну так и тратьте их в той форме, в которой Вам их прислали. Или я должен отдать Вам свой нал (банк должен отдать Вам тот нал, который я ему принес)? А мне что останется? Дырка от бублика и выдача с комиссией? Хорошая у Вас логика. Это справедливо?



И не надо лукавить. Всем резко прислали родственники? Причем не по свифту, по которому бы выдали 100%. А чего ж раньше такого не было? Почему только сейчас такой кипиш поднялся? Кто-то нашел и использовал лазейку для дешевой конвертации? А кто-то ее сделал? При этом те, у кого уводят валюту, должны на это спокойно смотреть?



Давайте начистоту. Раньше валюта среди физлиц ходила (ложилась на счета и снималась) почти исключительно только налом. При этом не была платежным средством. А теперь с какого все изменилось? Кто угодно может Вам ее перечислять безналом и Вы можете им ее перечислять. А это фактически платежи. Гривна тогда побоку, где-тогда ее поддержка и кто это придумал? Не надо считать других лохами. Ну так и тратьте их в той форме, в которой Вам их прислали. Или я должен отдать Вам свой нал (банк должен отдать Вам тот нал, который я ему принес)? А мне что останется? Дырка от бублика и выдача с комиссией? Хорошая у Вас логика. Это справедливо?И не надо лукавить. Всем резко прислали родственники? Причем не по свифту, по которому бы выдали 100%. А чего ж раньше такого не было? Почему только сейчас такой кипиш поднялся? Кто-то нашел и использовал лазейку для дешевой конвертации? А кто-то ее сделал? При этом те, у кого уводят валюту, должны на это спокойно смотреть?Давайте начистоту. Раньше валюта среди физлиц ходила (ложилась на счета и снималась) почти исключительно только налом. При этом не была платежным средством. А теперь с какого все изменилось? Кто угодно может Вам ее перечислять безналом и Вы можете им ее перечислять. А это фактически платежи. Гривна тогда побоку, где-тогда ее поддержка и кто это придумал? Не надо считать других лохами. Востаннє редагувалось newbie в Вів 06 вер, 2022 12:38, всього редагувалось 1 раз. newbie Повідомлень: 6739 З нами з: 22.06.15 Подякував: 22 раз. Подякували: 634 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 вер, 2022 12:15



знов

Бачу тут тєрпіли ще ті зібрались, а може просто слиня капає що в інших так чи інакше є валюта. Тобто вам завтра скажуть платіть за повітря і по ходу ці чудаки будуть платити, знайдуть якісь виправдання і для такого.знов root

Повідомлень: 984 З нами з: 04.03.15 Подякував: 203 раз. Подякували: 125 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 вер, 2022 12:35 Alien написав: Люди чітко писали що депозит не можуть забрати. Люди чітко писали що депозит не можуть забрати.

Не все писали, что депозит. Если не отдают депозит, то читайте Постанову НБУ по депозитам, разбирайтесь, что такое неплатежеспособность, внебалансовый счет 9806 и действуйте соответственно. Раскручивание этой темы действует на банки достаточно эффективно.



Но в ПУМБе вроде не было своих лимитов на выдачу, предзаказов и т.д., как у других кандидатов на ВА. И вдруг с валютой поднялся кипиш.



Причем Вы хотите сказать, что это именно валютным депозитчикам, заносившим в банк нал, теперь его не отдают? Но тогда куда он делся? Его частично отдали и сейчас отдают кому-то другим? Револютчикам что ли?



Но с чего бы это, если из пояснений следует, что не отдают тем, кто переводил с зарубежных кошельков?



Причем надо ж понимать и что депозиты бывают разные. Вчера завел на счет безнал с зарубежного кошелька и положил его на свободный депозит, сегодня пришел в кассу и уже снимает с этого депозита нал. А остальные, хранившие в банке валюту годами, получается, лохи? И это называется, у них слюна течет или все таки как-то по другому? Не все писали, что депозит. Если не отдают депозит, то читайте Постанову НБУ по депозитам, разбирайтесь, что такое неплатежеспособность, внебалансовый счет 9806 и действуйте соответственно. Раскручивание этой темы действует на банки достаточно эффективно.Но в ПУМБе вроде не было своих лимитов на выдачу, предзаказов и т.д., как у других кандидатов на ВА. И вдруг с валютой поднялся кипиш.Причем Вы хотите сказать, что это именно валютным депозитчикам, заносившим в банк нал, теперь его не отдают? Но тогда куда он делся? Его частично отдали и сейчас отдают кому-то другим? Револютчикам что ли?Но с чего бы это, если из пояснений следует, что не отдают тем, кто переводил с зарубежных кошельков?Причем надо ж понимать и что депозиты бывают разные. Вчера завел на счет безнал с зарубежного кошелька и положил его на свободный депозит, сегодня пришел в кассу и уже снимает с этого депозита нал. А остальные, хранившие в банке валюту годами, получается, лохи? И это называется, у них слюна течет или все таки как-то по другому? newbie Повідомлень: 6739 З нами з: 22.06.15 Подякував: 22 раз. Подякували: 634 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 253254255256 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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