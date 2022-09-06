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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ПУМБ 3.3 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
4
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
4
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 12:01

Re: ПУМБ

  Alien написав:Alien

не звертайте уваги, це теоретики, у них свій світ і уявлення якісь :)))) їм краще за інших видно. Нема сенсу сперечатись.
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 12:05

  Alien написав:Alex2007 перед тим як писати маячню краше б поцікавились про шо мова. Люди чітко писали що депозит не можуть забрати. Розумієте? Депозит! Де тут читтерство? Критикан, блін


Так це можете сказати "дякую" тим самим товарисчам, які займаються валютним обналом через цей банк та інші. Валюта (яка в країні обмежена в кількості зі зрозумілих загальних причин) замість того, щоб піти на віддачу вашого депозиту, йдуть от тим поцикам (можливо, і крупним своїм дядькам, які аналогічне щось роблять, але ще в більших масштабах). Ось і маємо щось незрозуміле.

Яж не кажу що всі тут такі.

п.с Можливо в банку і є якісь локальні додаткові причини, але у пумбі завжди була валюта; його покласти ще треба примудритись.

п.с.2 я не відбілюю банк.

п.с.3 от того і треба припиняти гратись в самообман з фіксованим курсом, та робити єдиний, а не фіксований, курс - це до керманичів відноситься. Не буде цих зазорів дивних, то й не буде і зайвих незрозумілих речей.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 06 вер, 2022 12:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 12:07

  antey718 написав:Следуя вашей логике если родственники из Европы прислали денег на карту

Ну так и тратьте их в той форме, в которой Вам их прислали. Или я должен отдать Вам свой нал (банк должен отдать Вам тот нал, который я ему принес)? А мне что останется? Дырка от бублика и выдача с комиссией? Хорошая у Вас логика. Это справедливо?

И не надо лукавить. Всем резко прислали родственники? Причем не по свифту, по которому бы выдали 100%. А чего ж раньше такого не было? Почему только сейчас такой кипиш поднялся? Кто-то нашел и использовал лазейку для дешевой конвертации? А кто-то ее сделал? При этом те, у кого уводят валюту, должны на это спокойно смотреть?

Давайте начистоту. Раньше валюта среди физлиц ходила (ложилась на счета и снималась) почти исключительно только налом. При этом не была платежным средством. А теперь с какого все изменилось? Кто угодно может Вам ее перечислять безналом и Вы можете им ее перечислять. А это фактически платежи. Гривна тогда побоку, где-тогда ее поддержка и кто это придумал? Не надо считать других лохами.
Востаннє редагувалось newbie в Вів 06 вер, 2022 12:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 12:15

Бачу тут тєрпіли ще ті зібрались, а може просто слиня капає що в інших так чи інакше є валюта. Тобто вам завтра скажуть платіть за повітря і по ходу ці чудаки будуть платити, знайдуть якісь виправдання і для такого.

знов :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 12:35

  Alien написав:Люди чітко писали що депозит не можуть забрати.

Не все писали, что депозит. Если не отдают депозит, то читайте Постанову НБУ по депозитам, разбирайтесь, что такое неплатежеспособность, внебалансовый счет 9806 и действуйте соответственно. Раскручивание этой темы действует на банки достаточно эффективно.

Но в ПУМБе вроде не было своих лимитов на выдачу, предзаказов и т.д., как у других кандидатов на ВА. И вдруг с валютой поднялся кипиш.

Причем Вы хотите сказать, что это именно валютным депозитчикам, заносившим в банк нал, теперь его не отдают? Но тогда куда он делся? Его частично отдали и сейчас отдают кому-то другим? Револютчикам что ли?

Но с чего бы это, если из пояснений следует, что не отдают тем, кто переводил с зарубежных кошельков?

Причем надо ж понимать и что депозиты бывают разные. Вчера завел на счет безнал с зарубежного кошелька и положил его на свободный депозит, сегодня пришел в кассу и уже снимает с этого депозита нал. А остальные, хранившие в банке валюту годами, получается, лохи? И это называется, у них слюна течет или все таки как-то по другому?
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