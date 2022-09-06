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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 256257258259>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
4
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
4
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 20:20

  Alex2007 написав:некоторые заюзывают эти революты, вайзы, зены и любой попадающийся ино-банк "до дыр", точнее вплоть до банов, обходя все мыслимые и немыслимые лимиты в минимум тысячи до десятков тысяч долларов на каждой из систем

Ну если это ставится на поток, то это как бы бизнес, а никакие не "переводы родственников". Но банк тоже не детский сад, должен быть контроль и оперативное реагирование (в т.ч. через тарифы), а не перенос негативных последствий на нормальных вкладчиков. Как понимать анонсированное в новостях "увеличение стоимости обслуживания наличной валюты", где там про револютчиков, насколько эффективно новые тарифы умерят их аппетиты? Или они не против них? Вот и чешу теперь репу, забирать что ли отсюда баксы и переносить их в нормальные банки (с европейским капиталом)? Проценты все равно почти нулевые, но хоть забрать можно будет без проблем.
Востаннє редагувалось newbie в Вів 06 вер, 2022 20:57, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 20:34

Re: ПУМБ

  root написав:Так, мені заходила валюта і я її знімав, проблем не виникало. І мені не потрібно знати що зараз саме відбувається, чому банк не справляється з цим. Все просто, якщо я порушую то блокуйте мене, якщо банку мало комісій то міняйте тариф... все просто!

щодо казочок, який у Вас кредитний ліміт по карці ПУМБА?
я тут теж тіпа, поклонник Пумба , в рамочці вісить над ліжечком - але більше 20К не ллють. От Вам і ставлення.
Як там - зараз модно - питання по валюті? МИ ЕЩЕ НЕ НАЧИНАЛИ (с)
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 20:36

vanok ПУМБ буде з валютою в касах ! https://finclub.net/ua/news/natsbank-za ... ankiv.html
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 20:40

  root написав:Все просто, якщо я порушую то блокуйте мене, якщо банку мало комісій то міняйте тариф... все просто!

Тогда подсказка банку. С разных зарубежных кошельков, револютчикам и иже с ними валюту выдавать только после 100 заказов, причем заказы от них принимать не чаще чем раз в 3 дня, т.е. реально выдавать через год и все это время их валюту удерживать под 0%. Тех, кто заносил валюту налом, это не должно касаться, им ее отдавать по первому требованию. Чел же (от имени всех своих коллег) согласился. А то он тут нас всех учит и ярлыки вешает, пусть годик подождет. Если я таки чушь сморозил или губу мало раскатал, то можно тарифы по другому написать - безнальщикам отдавать валюту только после окончания войны 😂
Востаннє редагувалось newbie в Вів 06 вер, 2022 21:07, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 20:52

  Goodman написав:щодо казочок, який у Вас кредитний ліміт по карці ПУМБА?

не знаю, не користуюся кредитками, в деяких банках навіть сам в 0 їх перевожу аби не було інцидентів дивних як колись зі мною в привєтанку. В моніку до 24 лютого давали 200+
root
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 20:54

  uaprofi написав:почём накинулись на арбитражистов? это чесной люд. невидимаю рука рынка.

Ага, тестировщики дыр. Наверное банки должны им доплачивать за их выявление, а не нормальные (обычные) клиенты должны за это расплачиваться.

их работа приближает курс к реальным значениям.

Стремное утверждение. Раскручивает и панику поднимает, да.

А реальные значения - это смотря у кого какие цели. Если кто играет на повышение, то это для них. А если кто хочет, чтобы курс не рос, то это против них.
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 21:02

  vkladchiik написав:vanok ПУМБ буде з валютою в касах ! https://finclub.net/ua/news/natsbank-za ... ankiv.html

Так вот где собака порылась? Я ж грил, что НБУ тут тоже замешан. А мы ПУМБу и револютчикам кости перемываем. Теперь проблема рассосется? Баксы можно не забирать? Или это револютчикам на один зуб? 😀
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 21:06

  vkladchiik написав:vanok ПУМБ буде з валютою в касах ! https://finclub.net/ua/news/natsbank-za ... ankiv.html

там є таке:
НБУ також рекомендує банкам збільшити обсяги завезення готівкової валюти, щоб унеможливити виникнення відповідних труднощів у майбутньому.

Ось і вся причина, по ходу ця трійка "лідерів" просто полінувалась\не схотіла завозити валюту своєчасно та хоч з якимось запасом.
root
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 21:08

Re: ПУМБ

  root написав:не знаю, не користуюся

пробач-те , але Вас Пумба тупо не помічає.
Ви нічим не кращий, тітки з вулиці + на тітці Пумба заробляє, а від Вас лише волни у тазіку.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 21:15

  Goodman написав:Ви нічим не кращий, тітки з вулиці + на тітці Пумба заробляє, а від Вас лише волни у тазіку.


Світ не зійшовся навколо одних кредиток, в банку є ще куча інших продуктів, банк заробляє на мені нормально, адже не за гарні очі робить для мене преміальний пакет безоплатним та ще й золоті бали дає через мастеркард. Заробіток на кредитчиках то спонсори для банків.
root
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