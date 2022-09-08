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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 вер, 2022 21:17
root написав:
Ось і вся причина, по ходу ця трійка "лідерів" просто полінувалась\не схотіла завозити валюту своєчасно та хоч з якимось запасом.
Может и так. Я с них вину не снимаю.
Но все равно перед тем как массово вводить безналичные прием валюты и конвертацию гривны, я бы 3 или более раз подумал, к чему это может привести. К росту или удерживанию курса, поддержке гривны или ее обвалу?
Ну и валютным депозитчикам не надо было делать нервы. Все таки один из основных банковских бизнесов (источник ресурсов).
Востаннє редагувалось newbie
в Вів 06 вер, 2022 21:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 06 вер, 2022 21:49
root написав: Alex2007 написав:
прогоняет по 100 000 тыс баксов в месяц
, ежемесячно
facepalm 2
за 400000+ гривень якщо зайдуть то фінмонітор заблокує, а це ~10000 USD
а я, кажучи про 100 000 баксов (насправді там в оригіналі того повідомлення стоїть "тыс" - механічна опечатка, буває, - тобто або 100 000, або 100 тыс малось на увазі, думаю це зрозуміло
),
не казав що то чисто обнал і чисто через пумбу - то загальна сума прокруту одного "гипер-активного", а насправді, впевнений, можна рахувати оберти і вище.
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Додано: Чет 08 вер, 2022 13:20
Сегодня пришло СМС, что с 22 сентября по дебетовым ВсеКарта будет отменен СМС-банкинг. То есть теперь остатки после снятия налички в банкомате или расплаты в магазе надо будет самому контролировать? Чеки хранить например. А если кто-то дернет деньги с карты, то выходит и не узнаешь вообще.
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