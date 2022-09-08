|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 вер, 2022 21:17
root написав:
Ось і вся причина, по ходу ця трійка "лідерів" просто полінувалась\не схотіла завозити валюту своєчасно та хоч з якимось запасом.
Может и так. Я с них вину не снимаю.
Но все равно перед тем как массово вводить безналичные прием валюты и конвертацию гривны, я бы 3 или более раз подумал, к чему это может привести. К росту или удерживанию курса, поддержке гривны или ее обвалу?
Ну и валютным депозитчикам не надо было делать нервы. Все таки один из основных банковских бизнесов (источник ресурсов).
Востаннє редагувалось newbie
в Вів 06 вер, 2022 21:55, всього редагувалось 1 раз.
-
newbie
-
-
- Повідомлень: 6751
- З нами з: 22.06.15
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 635 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 вер, 2022 21:49
root написав: Alex2007 написав:
прогоняет по 100 000 тыс баксов в месяц
, ежемесячно
facepalm 2
за 400000+ гривень якщо зайдуть то фінмонітор заблокує, а це ~10000 USD
а я, кажучи про 100 000 баксов (насправді там в оригіналі того повідомлення стоїть "тыс" - механічна опечатка, буває, - тобто або 100 000, або 100 тыс малось на увазі, думаю це зрозуміло
),
не казав що то чисто обнал і чисто через пумбу - то загальна сума прокруту одного "гипер-активного", а насправді, впевнений, можна рахувати оберти і вище.
-
Alex2007
-
1
-
- Повідомлень: 3651
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 1742 раз.
- Подякували: 1609 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Чет 08 вер, 2022 13:20
Сегодня пришло СМС, что с 22 сентября по дебетовым ВсеКарта будет отменен СМС-банкинг. То есть теперь остатки после снятия налички в банкомате или расплаты в магазе надо будет самому контролировать? Чеки хранить например. А если кто-то дернет деньги с карты, то выходит и не узнаешь вообще.
-
yuri_m
-
-
- Повідомлень: 1095
- З нами з: 25.11.08
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 817 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Чет 08 вер, 2022 13:37
yuri_m написав:
Сегодня пришло СМС, что с 22 сентября по дебетовым ВсеКарта будет отменен СМС-банкинг. То есть теперь остатки после снятия налички в банкомате или расплаты в магазе надо будет самому контролировать? Чеки хранить например. А если кто-то дернет деньги с карты, то выходит и не узнаешь вообще.
Ну пуши еще есть. Купите смартфон себе. Ашоделать
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 3065
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 563 раз.
-
- Профіль
-
1
7
Додано: Чет 08 вер, 2022 13:43
yuri_m написав:
Сегодня пришло СМС, что с 22 сентября по дебетовым ВсеКарта будет отменен СМС-банкинг. То есть теперь остатки после снятия налички в банкомате или расплаты в магазе надо будет самому контролировать? Чеки хранить например. А если кто-то дернет деньги с карты, то выходит и не узнаешь вообще.
как можно дернуть, если на карте ничего нет?
точнее, если на карте ПУМБа ничего нет
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 4545
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 375 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 вер, 2022 13:45
yuri_m написав:
Сегодня пришло СМС, что с 22 сентября по дебетовым ВсеКарта будет отменен СМС-банкинг. То есть теперь остатки после снятия налички в банкомате или расплаты в магазе надо будет самому контролировать? Чеки хранить например. А если кто-то дернет деньги с карты, то выходит и не узнаешь вообще.
ви досі користуетеся смс?
-
ScaryBee
-
-
- Повідомлень: 206
- З нами з: 27.06.22
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 вер, 2022 13:58
cohan написав: yuri_m написав:
Сегодня пришло СМС, что с 22 сентября по дебетовым ВсеКарта будет отменен СМС-банкинг. То есть теперь остатки после снятия налички в банкомате или расплаты в магазе надо будет самому контролировать? Чеки хранить например. А если кто-то дернет деньги с карты, то выходит и не узнаешь вообще.
как можно дернуть, если на карте ничего нет?
точнее, если на карте ПУМБа ничего нет
В ту минуту когда на карту зашло для погашения Всемогущей
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 6980
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1420 раз.
- Подякували: 1379 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Чет 08 вер, 2022 14:35
Amethyst написав:
Ну пуши еще есть. Купите смартфон себе. Ашоделать
Смартфон есть, пуши отключены.
cohan написав:
как можно дернуть, если на карте ничего нет?
точнее, если на карте ПУМБа ничего нет
Вопрос был задан адекватным людям, а не идиотам. Деньги на карте естественно есть.
ScaryBee написав:
ви досі користуетеся смс?
Вообще-то это была услуга от банка, а не мои личные хотелки.
Мизантрóп написав:
В ту минуту когда на карту зашло для погашения Всемогущей
А вариант просто снять потом с нее налик не, уже не рассматривается? ВсеКарта дебетовая, под наличку как бы.
P.S. Короче набежала школота и развлекается.
-
yuri_m
-
-
- Повідомлень: 1095
- З нами з: 25.11.08
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 817 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Чет 08 вер, 2022 16:00
yuri_m написав: Amethyst написав:
Ну пуши еще есть. Купите смартфон себе. Ашоделать
Смартфон есть, пуши отключены.
Так пуши нельзя отключить, в последних версиях приложения даже пункта в настройках такого нет.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 1173
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 122 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 вер, 2022 16:07
yuri_m написав:
Сегодня пришло СМС, что с 22 сентября по дебетовым ВсеКарта будет отменен СМС-банкинг. То есть теперь остатки после снятия налички в банкомате или расплаты в магазе надо будет самому контролировать? Чеки хранить например. А если кто-то дернет деньги с карты, то выходит и не узнаешь вообще.
Вітаємо!
Наразі вся інформація про рух коштів знаходиться доста Вам у мобільному додатку ПУМБ онлайн. Також для Вашої зручності можна підключити Push сповіщення
-
PUMB
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 2898
- З нами з: 19.07.11
- Подякував: 795 раз.
- Подякували: 185 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Howl
і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|