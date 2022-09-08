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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 256257258259

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
4
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
4
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 21:17

  root написав:Ось і вся причина, по ходу ця трійка "лідерів" просто полінувалась\не схотіла завозити валюту своєчасно та хоч з якимось запасом.

Может и так. Я с них вину не снимаю.

Но все равно перед тем как массово вводить безналичные прием валюты и конвертацию гривны, я бы 3 или более раз подумал, к чему это может привести. К росту или удерживанию курса, поддержке гривны или ее обвалу?

Ну и валютным депозитчикам не надо было делать нервы. Все таки один из основных банковских бизнесов (источник ресурсов).
Востаннє редагувалось newbie в Вів 06 вер, 2022 21:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 21:49

  root написав:
  Alex2007 написав:прогоняет по 100 000 тыс баксов в месяц, ежемесячно


facepalm 2
за 400000+ гривень якщо зайдуть то фінмонітор заблокує, а це ~10000 USD


а я, кажучи про 100 000 баксов (насправді там в оригіналі того повідомлення стоїть "тыс" - механічна опечатка, буває, - тобто або 100 000, або 100 тыс малось на увазі, думаю це зрозуміло :D ),
не казав що то чисто обнал і чисто через пумбу - то загальна сума прокруту одного "гипер-активного", а насправді, впевнений, можна рахувати оберти і вище.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 13:20

Сегодня пришло СМС, что с 22 сентября по дебетовым ВсеКарта будет отменен СМС-банкинг. То есть теперь остатки после снятия налички в банкомате или расплаты в магазе надо будет самому контролировать? Чеки хранить например. А если кто-то дернет деньги с карты, то выходит и не узнаешь вообще.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 13:37

  yuri_m написав:Сегодня пришло СМС, что с 22 сентября по дебетовым ВсеКарта будет отменен СМС-банкинг. То есть теперь остатки после снятия налички в банкомате или расплаты в магазе надо будет самому контролировать? Чеки хранить например. А если кто-то дернет деньги с карты, то выходит и не узнаешь вообще.

Ну пуши еще есть. Купите смартфон себе. Ашоделать
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 13:43

  yuri_m написав:Сегодня пришло СМС, что с 22 сентября по дебетовым ВсеКарта будет отменен СМС-банкинг. То есть теперь остатки после снятия налички в банкомате или расплаты в магазе надо будет самому контролировать? Чеки хранить например. А если кто-то дернет деньги с карты, то выходит и не узнаешь вообще.

как можно дернуть, если на карте ничего нет?
точнее, если на карте ПУМБа ничего нет :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 13:45

  yuri_m написав:Сегодня пришло СМС, что с 22 сентября по дебетовым ВсеКарта будет отменен СМС-банкинг. То есть теперь остатки после снятия налички в банкомате или расплаты в магазе надо будет самому контролировать? Чеки хранить например. А если кто-то дернет деньги с карты, то выходит и не узнаешь вообще.

ви досі користуетеся смс?
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 13:58

  cohan написав:
  yuri_m написав:Сегодня пришло СМС, что с 22 сентября по дебетовым ВсеКарта будет отменен СМС-банкинг. То есть теперь остатки после снятия налички в банкомате или расплаты в магазе надо будет самому контролировать? Чеки хранить например. А если кто-то дернет деньги с карты, то выходит и не узнаешь вообще.

как можно дернуть, если на карте ничего нет?
точнее, если на карте ПУМБа ничего нет :mrgreen:

В ту минуту когда на карту зашло для погашения Всемогущей
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 14:35

  Amethyst написав:Ну пуши еще есть. Купите смартфон себе. Ашоделать

Смартфон есть, пуши отключены.

  cohan написав:как можно дернуть, если на карте ничего нет?
точнее, если на карте ПУМБа ничего нет :mrgreen:

Вопрос был задан адекватным людям, а не идиотам. Деньги на карте естественно есть.

  ScaryBee написав:ви досі користуетеся смс?

Вообще-то это была услуга от банка, а не мои личные хотелки.

  Мизантрóп написав:В ту минуту когда на карту зашло для погашения Всемогущей

А вариант просто снять потом с нее налик не, уже не рассматривается? ВсеКарта дебетовая, под наличку как бы.

P.S. Короче набежала школота и развлекается.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 16:00

  yuri_m написав:
  Amethyst написав:Ну пуши еще есть. Купите смартфон себе. Ашоделать

Смартфон есть, пуши отключены.

Так пуши нельзя отключить, в последних версиях приложения даже пункта в настройках такого нет.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 16:07

Re: ПУМБ

  yuri_m написав:Сегодня пришло СМС, что с 22 сентября по дебетовым ВсеКарта будет отменен СМС-банкинг. То есть теперь остатки после снятия налички в банкомате или расплаты в магазе надо будет самому контролировать? Чеки хранить например. А если кто-то дернет деньги с карты, то выходит и не узнаешь вообще.

Вітаємо!
Наразі вся інформація про рух коштів знаходиться доста Вам у мобільному додатку ПУМБ онлайн. Також для Вашої зручності можна підключити Push сповіщення
PUMB
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