|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 вер, 2022 16:44
Збільшили в два рази кредліміт. ПУМБ, робіть акції-безкоштовне зняття, р2р и т.п.
Додано: Чет 08 вер, 2022 17:20
Додано: Чет 08 вер, 2022 17:50
Додано: Чет 08 вер, 2022 17:57
Додано: П'ят 09 вер, 2022 08:25
Re: ПУМБ
"Сплачуйте частинами NEW", если лимит 5000, а товар стоит 6000, не получится никак, я правильно понимаю? Или каким-то чудом Альфовский вариант "рассрочка на кредитные", а за свои - само собой, сработает?
Додано: П'ят 09 вер, 2022 08:46
Re: ПУМБ
Панове, а чи правда що членам клубу Persona банк продає валюту на депозит (на суму 50К грн)?
Якщо так, то по якому курсу?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|