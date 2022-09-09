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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 вер, 2022 16:44
Збільшили в два рази кредліміт. ПУМБ, робіть акції-безкоштовне зняття, р2р и т.п.
Додано: Чет 08 вер, 2022 17:20
Додано: Чет 08 вер, 2022 17:50
Додано: Чет 08 вер, 2022 17:57
Додано: П'ят 09 вер, 2022 08:25
Re: ПУМБ
"Сплачуйте частинами NEW", если лимит 5000, а товар стоит 6000, не получится никак, я правильно понимаю? Или каким-то чудом Альфовский вариант "рассрочка на кредитные", а за свои - само собой, сработает?
Додано: П'ят 09 вер, 2022 08:46
Re: ПУМБ
Панове, а чи правда що членам клубу Persona банк продає валюту на депозит (на суму 50К грн)?
Якщо так, то по якому курсу?
Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:11
Re: ПУМБ
Andey, правда. Необходимо обращаться к персональному менеджеру.
Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:12
Вчора був у відділенні - сказали,що ще не запустили депозит клубу 50к. Щодо персона, то менеджера сказала, там скоріше за все буде вигідніший курс, ніж решті клієнтів.
Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:24
Re: ПУМБ
Персоной можно ж стать на 2 месяца бесплатно, или 3 даже, как раз на время депозитной авантюры
Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:26
Добрий день. Підкажіть, чи продає ПУМБ валюту на депозит в рамках ліміту? І чи був в когось вже позитивний досвід проведення такої операції? Бачу, що є інфа про якийсь Персона Клуб. Чи реально буде купити валюту зовсім новому клієнту?
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