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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 258259260261>

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ПУМБ 3.3 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
4
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
4
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 16:44

Збільшили в два рази кредліміт. ПУМБ, робіть акції-безкоштовне зняття, р2р и т.п.
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 17:20

  novichok написав:Збільшили в два рази кредліміт. ПУМБ, робіть акції-безкоштовне зняття, р2р и т.п.

Вони вже продукт такий зробили, але нікому не дають.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 17:50

  klug написав:Вони вже продукт такий зробили, але нікому не дають.


згадався мультик з часів срср, "у мєня посилка для вас, но я єє вам нє отдам" :mrgreen:
root
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 17:57

  root написав:
  klug написав:Вони вже продукт такий зробили, але нікому не дають.


згадався мультик з часів срср, "у мєня посилка для вас, но я єє вам нє отдам" :mrgreen:

Це в них зараз з баксом так, у касі є, але не дають))
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 08:25

Re: ПУМБ

"Сплачуйте частинами NEW", если лимит 5000, а товар стоит 6000, не получится никак, я правильно понимаю? Или каким-то чудом Альфовский вариант "рассрочка на кредитные", а за свои - само собой, сработает?
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 08:46

Re: ПУМБ

Панове, а чи правда що членам клубу Persona банк продає валюту на депозит (на суму 50К грн)?
Якщо так, то по якому курсу?
Andey
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:11

Re: ПУМБ

Andey, правда. Необходимо обращаться к персональному менеджеру.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:12

  Andey написав:Панове, а чи правда що членам клубу Persona банк продає валюту на депозит (на суму 50К грн)?
Якщо так, то по якому курсу?

Вчора був у відділенні - сказали,що ще не запустили депозит клубу 50к. Щодо персона, то менеджера сказала, там скоріше за все буде вигідніший курс, ніж решті клієнтів.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:24

Re: ПУМБ

Персоной можно ж стать на 2 месяца бесплатно, или 3 даже, как раз на время депозитной авантюры
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:26

Добрий день. Підкажіть, чи продає ПУМБ валюту на депозит в рамках ліміту? І чи був в когось вже позитивний досвід проведення такої операції? Бачу, що є інфа про якийсь Персона Клуб. Чи реально буде купити валюту зовсім новому клієнту?
maksjustmaks
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