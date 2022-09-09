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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:51
Просто з вулиці зайди і тобі в касі продадуть валюту. Для цього зовсім не обов'язково бути клієнтом, тим паче Персоною становитись.
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