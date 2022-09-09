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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 258259260261

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
4
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
4
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:51

Просто з вулиці зайди і тобі в касі продадуть валюту. Для цього зовсім не обов'язково бути клієнтом, тим паче Персоною становитись.
root
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 14:20

  root написав:Просто з вулиці зайди і тобі в касі продадуть валюту. Для цього зовсім не обов'язково бути клієнтом, тим паче Персоною становитись.

Прямо, як у анекдоті про програміста на повітряній кулі... Якщо візьмете по 45, то я Вам навіть привезу :D
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 20:05

Re: ПУМБ

  maksjustmaks написав:Бачу, що є інфа про якийсь Персона Клуб.

це клуб по запрошенню від банку , для визначних , наприклад деполюдей.
ще й може бездоганний рейтинг впливає.
---------------------------------------
З погляду як ПУМБА роздає кредитні ліміти, то вони вже наїлися і люди з вулиці мало цікаві.
Топчіть стежину , вимощену добрими справами і ПУМБ до Вас повернеться передом, а до лісу задом.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 20:16

:mrgreen:
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root
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  #<1 ... 258259260261
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