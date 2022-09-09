|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:51
Просто з вулиці зайди і тобі в касі продадуть валюту. Для цього зовсім не обов'язково бути клієнтом, тим паче Персоною становитись.
Додано: П'ят 09 вер, 2022 14:20
Додано: П'ят 09 вер, 2022 20:05
Re: ПУМБ
це клуб по запрошенню від банку , для визначних , наприклад деполюдей.
ще й може бездоганний рейтинг впливає.
---------------------------------------
З погляду як ПУМБА роздає кредитні ліміти, то вони вже наїлися і люди з вулиці мало цікаві.
Топчіть стежину , вимощену добрими справами і ПУМБ до Вас повернеться передом, а до лісу задом.
|