RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 258259260261

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
4
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
4
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:51

Просто з вулиці зайди і тобі в касі продадуть валюту. Для цього зовсім не обов'язково бути клієнтом, тим паче Персоною становитись.
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1001
З нами з: 04.03.15
Подякував: 203 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 14:20

  root написав:Просто з вулиці зайди і тобі в касі продадуть валюту. Для цього зовсім не обов'язково бути клієнтом, тим паче Персоною становитись.

Прямо, як у анекдоті про програміста на повітряній кулі... Якщо візьмете по 45, то я Вам навіть привезу :D
klug
 
Повідомлень: 7450
З нами з: 18.08.14
Подякував: 315 раз.
Подякували: 1043 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 20:05

Re: ПУМБ

  maksjustmaks написав:Бачу, що є інфа про якийсь Персона Клуб.

це клуб по запрошенню від банку , для визначних , наприклад деполюдей.
ще й може бездоганний рейтинг впливає.
---------------------------------------
З погляду як ПУМБА роздає кредитні ліміти, то вони вже наїлися і люди з вулиці мало цікаві.
Топчіть стежину , вимощену добрими справами і ПУМБ до Вас повернеться передом, а до лісу задом.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5330
З нами з: 23.11.14
Подякував: 721 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 20:16

:mrgreen:
Зображення
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1001
З нами з: 04.03.15
Подякував: 203 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 258259260261
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Howl, Vorlon і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.