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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:51
Просто з вулиці зайди і тобі в касі продадуть валюту. Для цього зовсім не обов'язково бути клієнтом, тим паче Персоною становитись.
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root
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 14:20
root написав:
Просто з вулиці зайди і тобі в касі продадуть валюту. Для цього зовсім не обов'язково бути клієнтом, тим паче Персоною становитись.
Прямо, як у анекдоті про програміста на повітряній кулі... Якщо візьмете по 45, то я Вам навіть привезу
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klug
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 20:05
maksjustmaks написав:
Бачу, що є інфа про якийсь Персона Клуб.
це клуб по запрошенню від банку , для визначних , наприклад деполюдей.
ще й може бездоганний рейтинг впливає.
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З погляду як ПУМБА роздає кредитні ліміти, то вони вже наїлися і люди з вулиці мало цікаві.
Топчіть стежину , вимощену добрими справами і ПУМБ до Вас повернеться передом, а до лісу задом.
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Goodman
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 20:16
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root
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Додано: Суб 10 вер, 2022 16:39
ПУМБ з Приватом ще співпрацюють? Чи стежка вже заросла?
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_PORT_UA
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Додано: Суб 10 вер, 2022 16:47
_PORT_UA написав:
ПУМБ з Приватом ще співпрацюють? Чи стежка вже заросла?
Вже не працює
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Alien
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Додано: Суб 10 вер, 2022 16:49
Alien , Не порадите варіанти, як тепер ПУМБ поповнити, але початково кошти на приватвській карті.
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_PORT_UA
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Додано: Суб 10 вер, 2022 16:52
_PORT_UA написав:
Alien , Не порадите варіанти, як тепер ПУМБ поповнити, але початково кошти на приватвській карті.
та кажіть відкрито прямо, що треба втікати з приватовськми грошима і щоб дідрок в мішку не наробити!
)))
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root
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Додано: Суб 10 вер, 2022 16:59
_PORT_UA написав:Alien
, Не порадите варіанти, як тепер ПУМБ поповнити, але початково кошти на приватвській карті.
Див.особисті
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Alien
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Додано: Суб 10 вер, 2022 17:00
_PORT_UA написав:Alien
, Не порадите варіанти, як тепер ПУМБ поповнити, але початково кошти на приватвській карті.
Через Конкорд с Привата есть маленькая тропа. Правда потом с Конкорда только 20 тыс в мес. без комис. на ПУМБ
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Игорь Алексеевич
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