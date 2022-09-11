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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 259260261262

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
4
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
4
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 17:13

Игорь Алексеевич
Коваля на палю!
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 07:17

Re: ПУМБ

  _PORT_UA написав:Alien , Не порадите варіанти, як тепер ПУМБ поповнити, але початково кошти на приватвській карті.
про які суми йде мова і яка періодичність?
Goodman
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  #<1 ... 259260261262
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