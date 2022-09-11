|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 вер, 2022 17:13
Игорь Алексеевич
Коваля на палю!
-
klug
-
-
- Повідомлень: 7460
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 315 раз.
- Подякували: 1043 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 11 вер, 2022 07:17
_PORT_UA написав:
Alien , Не порадите варіанти, як тепер ПУМБ поповнити, але початково кошти на приватвській карті.
про які суми йде мова і яка періодичність?
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 5333
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 721 раз.
- Подякували: 517 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор