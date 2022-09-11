Игорь Алексеевич
Коваля на палю!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 вер, 2022 07:17
Re: ПУМБ
Додано: Нед 11 вер, 2022 13:46
Не пользуюсь мобильным приложением Вашего банка. И не собираюсь пользоваться. Отключили веб версию для платежей? Ну что же, тогда ваши карты пойдут на полочку до лучших времен. Или в рамочку на стенку, как память.
Додано: Нед 11 вер, 2022 13:55
yuri_m це давно вже потрібно було робити, вони мені забрали категорії кешбеку і запропонували партнерські, та самі користуйтеся ними прид****, копійки не витрачу з їхньої карти Всеможу в вересні, в мене є про запас ще карти 8-ми інших банків.
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