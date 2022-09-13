Игорь Алексеевич
Коваля на палю!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 вер, 2022 07:17
Re: ПУМБ
Додано: Нед 11 вер, 2022 10:55
_PORT_UAЯкщо можливо зняти с з карти приват без комісії, то зняти в банкоматі чи у відділенні, та якщо в ПУМБ є ВсеКарта, зайти у відділення та поповнити готівкою, це без комісії. Треба пін код карти ПУМБ, можливо його подивитись у додатку: вибрати карту нажати на шестерня далі нагадати пін код, прийде смс з кодом на фін. номер телефону. я так робив, але у мене незначна сумма поповнення. Якщо сумма велика, може фіншмон прокинутись і тоді буде погано(
Додано: Нед 11 вер, 2022 13:46
Не пользуюсь мобильным приложением Вашего банка. И не собираюсь пользоваться. Отключили веб версию для платежей? Ну что же, тогда ваши карты пойдут на полочку до лучших времен. Или в рамочку на стенку, как память.
Додано: Нед 11 вер, 2022 13:55
yuri_m це давно вже потрібно було робити, вони мені забрали категорії кешбеку і запропонували партнерські, та самі користуйтеся ними прид****, копійки не витрачу з їхньої карти Всеможу в вересні, в мене є про запас ще карти 8-ми інших банків.
Додано: Пон 12 вер, 2022 06:01
Банку аж нас*ать на ваші погрози
Ті клієнти які дійсно роблять "оборот" не сидять на форумах..
Додано: Пон 12 вер, 2022 08:32
Додано: Пон 12 вер, 2022 15:18
Додано: Вів 13 вер, 2022 14:46
Re: ПУМБ
та норм, у меня вчера Сплачуйте частинами NEW на Розетке сработало, что еще раз говорит о кривизне рук программеров Moyo, и ПУМБа - за каким х*ром далеть запрос в кредисторию, если лимит и так выдан?..
Додано: Вів 13 вер, 2022 16:45
Виписка
Шановні нью-юзери! Яким чином ви отримуєте виписку по картці без наявності доступу до онлайн банкінгу на ПК? Тобто, в мобільному застосунку виписки можливо отримати?
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