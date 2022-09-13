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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 260261262263>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
4
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
4
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 17:13

Игорь Алексеевич
Коваля на палю!
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 07:17

Re: ПУМБ

  _PORT_UA написав:Alien , Не порадите варіанти, як тепер ПУМБ поповнити, але початково кошти на приватвській карті.
про які суми йде мова і яка періодичність?
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 10:55

_PORT_UAЯкщо можливо зняти с з карти приват без комісії, то зняти в банкоматі чи у відділенні, та якщо в ПУМБ є ВсеКарта, зайти у відділення та поповнити готівкою, це без комісії. Треба пін код карти ПУМБ, можливо його подивитись у додатку: вибрати карту нажати на шестерня далі нагадати пін код, прийде смс з кодом на фін. номер телефону. я так робив, але у мене незначна сумма поповнення. Якщо сумма велика, може фіншмон прокинутись і тоді буде погано(
mogicanin1986
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 13:46

  PUMB написав:Вітаємо!
Наразі вся інформація про рух коштів знаходиться доста Вам у мобільному додатку ПУМБ онлайн. Також для Вашої зручності можна підключити Push сповіщення

Не пользуюсь мобильным приложением Вашего банка. И не собираюсь пользоваться. Отключили веб версию для платежей? Ну что же, тогда ваши карты пойдут на полочку до лучших времен. Или в рамочку на стенку, как память.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 13:55

yuri_m це давно вже потрібно було робити, вони мені забрали категорії кешбеку і запропонували партнерські, та самі користуйтеся ними прид****, копійки не витрачу з їхньої карти Всеможу в вересні, в мене є про запас ще карти 8-ми інших банків.
melkh
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 06:01

Банку аж нас*ать на ваші погрози :)
Ті клієнти які дійсно роблять "оборот" не сидять на форумах..
vadlme
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 08:32

  vadlme написав:Ті клієнти які дійсно роблять "оборот" не сидять на форумах..

Так і знав що мені тут не місце! :mrgreen:
root
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 15:18

  vadlme написав:Банку аж нас*ать на ваші погрози :)
Ті клієнти які дійсно роблять "оборот" не сидять на форумах..

Угу, у них немає часу, збирають папірці, щоб підтвердити свої "оберти" і нарешті потримати свій гріш у руках знову.
копейка
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 14:46

Re: ПУМБ

та норм, у меня вчера Сплачуйте частинами NEW на Розетке сработало, что еще раз говорит о кривизне рук программеров Moyo, и ПУМБа - за каким х*ром далеть запрос в кредисторию, если лимит и так выдан?..
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 16:45

Виписка

Шановні нью-юзери! Яким чином ви отримуєте виписку по картці без наявності доступу до онлайн банкінгу на ПК? Тобто, в мобільному застосунку виписки можливо отримати?
kulikrom
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